Capolavoro Milan. Super Maignan e Giroud. Campionato riaperto

"Sono troppo felice, questa squadra non molla mai". Nella dichiarazione di Pioli post partita si racchiude il sentimento del popolo rossonero e una delle caratteristiche più importanti di questa squadra: il carattere.

Dopo un primo tempo non giocato, rientrare nella ripresa con quello spirito è stata la vera impresa, di un gruppo di ragazzi che non si arrende mai, neanche di fronte alle difficoltà apparentemente insuperabili.

La scelta di Kessie trequartista (ovviamente con il senno del poi), non ha pagato, ma il tecnico rossonero ha saputo rimediare all'errore inserendo un vivace Brahim Diaz, mentre il suo collega Inzaghi oggi finisce sotto accusa proprio per i cambi.

Da sottolineare una prova monumentale di Maignan, che nel primo tempo ha tenuto vivo il Milan con parate incredibili. Un saluto, l'ennesimo, a Donnarumma e ai tanti sapientoni per cui senza l'ex portiere i rossoneri avrebbero perso 15 punti. Magic Mike è un fenomeno.

Un saluto anche ai tanti che hanno criticato un campione come Giroud: con la doppietta di ieri il francese sale a 7 gol in 15 partite, con la media di una rete ogni 125 minuti. Semplicemente decisivo. Ieri ha stravinto il duello con Dzeko e si è letteralmente bevuto un grande difensore come De Vrij sul secondo gol.

Ora si apre un altro campionato? Questo lo vedremo. Sicuramente i 3 punti avranno un peso specifico notevole nella corsa a un piazzamento in Champions League e tengono frizzante, come Prosecco appena tolto dal frigo, la lotta al titolo.

A questo proposito, va ricordato che settimana prossima i nerazzurri andranno a giocarsela in casa del Napoli.

Spiace tanto per i recenti clamorosi episodi arbitrali che, è inutile nasconderlo, condizionano e non poco la classifica. Con il punto contro la squadra di Spalletti (fuorigioco molto discutibile di Giroud) e i 3 contro lo Spezia (fischio di Serra), oggi commenteremmo una situazione ancora migliore.

Infine, tornano come un boomerang anche le orecchie di Calhanoglu, nell'esultanza dell'andata: il giocatore turco dovrà aspettare il prossimo anno per assaporare eventualmente un derby vinto in campionato. Anche questo, diciamocelo, è un altro ingrediente gustoso della super serata di ieri.

