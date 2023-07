Caso Frattesi: trappolone per Furlani. Pioli avrà il club manager a Milanello. Calendario in salita: Scaroni, sveglia!

MilanNews.it

Cominciamo dall’affare Frattesi, per mettere subito i piedi nel piatto. Sono evidenti due risultati: 1) sul piano mediatico il Milan ha preso il secondo schiaffone dopo Thuram (del quale, cifre alla mano, non c’è da lamentarsi: 6,5 milioni netti l’anno a lui, 10 milioni di commissioni; ndr); 2) sul piano della comunicazione il deficit di casa Milan è evidentissimo. Non anticipo giudizi sul piano tecnico perché quelli saranno resi noti soltanto dal 20 agosto in avanti. Chiariamo un punto essenziale: è evidente che il nuovo Milan (qui inteso come Furlani-Moncada) sono caduti in un bel trappolone teso da Carnevale, ad del Sassuolo, con la complicità di Riso, il procuratore di Frattesi oltre che di Tonali e l’interesse legittimo di Marotta che è uscito trionfante dalla vicenda. Adesso il Milan è irritato sia con Carnevali che con Riso soprattutto, il quale nonostante abbia avuto il via libera per portare l’assistito in Premiere league, non ha giocato a carte scoperte. Lui doveva avvertire che per Frattesi era già tutto fatto e che scadeva martedì l’ultimatum per l’Inter.

Servirà di lezione? Pensiamo di sì. Di sicuro Furlani non è interessato a questo tipo di successi perché si ferma dinanzi alle cifre sostenibili e fa bene avendo un bilancio in attivo da tutelare. Ma un altro punto dolente è la comunicazione. Quando senti che Sky annuncia la sera prima l’incontro Milan-Sassuolo per Frattesi, se non sei davvero interessato a concorrere (e devi saperlo), fai trapelare che l’incontro ha un altro obiettivo o addirittura lo rinvii. Il tema della comunicazione in materia di calcio-mercato è una questione non secondaria. Quando c’era la coppia Maldini-Massara, Paolo non parlava con i giornalisti, per carità, mentre l’incombenza era svolta da quel gentiluomo di Massara che non ti davi mai una dritta ma nemmeno una storta! Nel caso Thuram (qualche ora prima fatta trapelare la news che stava per concludersi l’affareper il Milan, ndr) e Frattesi due errori sesquipedali.

LE CIFRE DI FRATTESI- L’Inter paga Frattesi così: quest’anno prestito di 6 milioni (cifra pagata col trasferimento di Mulattieri), con obbligo di riscatto fissato a 27 milioni nella prossima stagione più 5 milioni di bonus, 4 legati alle presenze e 1 all’eventuale scudetto per un totale di 37 sicuri più 1 ballerino. Di questa cifra complessiva quasi 10 milioni devono essere versati alla Roma che ha diritto al 30% sulla rivendita del centrocampista. Moltilettori di Milannews mi scrivono: come fa l’Inter, piena di debiti, a fare questa operazione? La risposta è semplice: a debito. Perché se avesse esercitato subito l’acquisto avrebbe dovuto presentare in Lega una fidejussione a copertura dell’operazione. In pratica il Sassuolo fa da banca all’Inter! Altra domanda: perché il Milan sta zitto dinanzi a questo tipo di realtà? Ecco un altro nodo: il Milan è sempre stato lontano da questo tipo di polemiche, anche in passato quando si è trattato del progetto per il nuovo stadioe dei reclami dei professionisti. Fanno bene? Secondo me no. C’è sempre una via di mezzo tra il silenzio-assenso di Scaroni e compagnia e il rozzo attacco di Comisso, presidente della Fiorentina. Ma pensare che siano i media a fare il lavoro di denuncia è una pratica d’altri tempi!

I PIANI DI PIOLI- Nell’intervista “mascherata” apparsa sulla Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli ha spedito due messaggi: 1) non vuole restare da solo, dopo l’uscita di Maldini e Massara, a gestire Milanello, senza una presenza societaria forte e sarà accontentato il giorno del raduno; 2) vuole allestire un centrocampo fisico in assenza di Tonali e Bennacer: Speriamo gli riesca perché non ha molto tempo a disposizione visto il calendario.

CALENDARIO- A proposito di calendario: è proprio bizzarro questo computer! Appena pubblicata la sequenza delle partite, Mauro Suma ha postato un video brevissimoche allude e segnala la partenza in salitadei rossoneri. Proprio come l’anno scorso. C’era una vecchia canzone degli anni cinquanta. Faceva così: è primavera, svegliatevi bambine, messer aprile ……