Errore clamoroso: così si falsa il campionato. Occhio a Tomori. Il mercato dell’ultima settimana

E’ dura da digerire la decisione dell’arbitro Serra nei minuti finali di Milan-Spezia. Una decisione inconcepibile, un errore clamoroso che potrebbe falsare il campionato del Milan. Il fischietto torinese ha chiesto immediatamente scusa in campo, e successivamente sono arrivate le scuse anche dei vertici arbitrali al Milan per il grave errore. Qualcuno dice che dopo il match l’arbitro Serra era devastato per lo svarione, ma purtroppo per il Milan il danno è fatto e non si può tornare indietro. La gravità del fischio sul gol di Messias al 92esimo pesa come un macigno perché si è passati dal 2-1 per i rossoneri all’1-2 per lo Spezia, una decisione costata tre punti. E il Milan è passato dal sogno della testa della classifica a doversi guardare le spalle. E’ cambiato tutto in quell’episodio finale. Il calcio è fatto di episodi e basta un fischio in un momento sbagliato a mutare la storia di un campionato, com’era successo anni fa con Muntari.

Poi c’è il campo fino al novantesimo (ovvero prima dell’episodio incriminato), dove Provedel ha fatto parate straordinarie e ha vietato al Milan di chiudere la gara. Serve più cinismo sotto porta, e soprattutto la squadra di Pioli ha il brutto vizio di uscire dalla partita, come successo nei 20 minuti della ripresa quando lo Spezia ha pareggiato. Una grande squadra non arriva al 90esimo per vincere in casa contro lo Spezia. Nonostante le tantissime defezioni. Assenze che purtroppo alla lunga pesano, come abbiamo sempre detto. Ma probabilmente non tutti la pensano così…

L’infortunio di Fikayo Tomori ha mandato tutti nello sconforto, tuttavia i tempi di recupero potrebbero essere leggermente più corti rispetto ai 30 giorni annunciati dal Milan nel comunicato post operazione al menisco. L’inglese è già all’opera, il recupero è partito immediatamente e a Milanello c’è la speranza che possa farcela per il derby a inizio febbraio. Ma le previsioni vanno supportate dai fatti, e solo nei prossimi giorni si capirà come procederà il rientro del forte centrale ex Chelsea. La speranza è stata confermata ieri da ds Massara prima di Milan-Spezia: “L’infortunio di Tomori non è così grave e dovrebbe rientrare velocemente”.

Il Milan aspetterà l’ultima settimana di gennaio per provare ad acquistare un difensore. L’unico reparto in cui i rossoneri potrebbero fare qualcosa. La dirigenza sarà attenta alle occasioni, probabilmente andrà su qualche giocatore che monitora da tempo ma che mediaticamente non ha ancora avuto risalto. Il Milan cerca giocatori funzionali al gioco di Pioli, che sappiano difendere e impostare, ma con i prezzi giusti. Saranno giorni di valutazioni poi nell’ultima settimana il club dovrebbe scegliere l’uomo giusto da affiancare agli altri centrali. Per quanto riguarda le altre operazioni: Castillejo piace in Spagna e Francia, mentre Pietro Pellegri dovrebbe essere riscattato dal Monaco a gennaio e poi girato in prestito al Torino per giocare di più.