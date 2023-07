Il Frattesi e il Villarreal. Il sorriso di Moncada.

La storiella creata ad arte, simile poi ad altre di cui abbiamo letto in qualche post su Instagram, del derby di mercato perso dal Milan per Frattesi, era un indizio. La doppia operazione di mercato con il Villarreal a questo punto è una prova. Il Milan esce dalle onde alte delle critiche, delle trappole e delle frecciate, senza un goccio d'acqua addosso. Senza replicare, senza polemizzare. Lo stile è uno e uno solo: lavorare. Quanto più possibile come durata e intensità, il meglio possibile in fatto di silenzio e di sobrietà. Tutti ridono del Milan per aizzare i nostri tifosi dopo Frattesi? Non solo nessuna offerta e nessuna trattativa, cosa che sanno tutti e che non c'era bisogno di precisare, ma anche nessun problema. Il Milan ha continuato a macinare conclusioni su conclusioni di trattative di mercato su tutte le sue prime scelte. Voleva Loftus e Pulisic e li ha presi. Voleva Rejinders e Chukwueze e li ha presi. Ha tenuto coperta la carta Okafor e l'ha scoperta al momento giusto. E poi, altro giro altro dosso: il presidente del Villarreal dice che il Milan si presenta sempre alle trattative senza soldi? Sì sì va bene, battuta poco carina, ma rispetto per un presidente. Nessuno stizzimento pubblico e nessuna replica. Avanti. Con il lavoro e con il silenzio e alla fine le cose succedono. Quell'ottimo giocatore, frizzantino nel personaggio, come Chuku Chuku arriva a Milano e Matteo Gabbia (abbraccione) viene accolto con tutti gli onori proprio a Villarreal. Dobbiamo farla nostra sul campo questa lezione. Creare l'anima di una squadra nuova non è semplice e dobbiamo sapere che soffriremo qualcosa. Ma è proprio questo che ci farà crescere. Dovremo saper soffrire superando gli ostacoli, lavorando e in silenzio, senza la presunzione di chi non si capacita di come possano succedere cose non in linea con un bellissimo mercato. Su cui la Curva ha perfettamente ragione. Ma attenzione il calcio non è mai in linea, non è mai in bolla. E come ha dovuto superare tutte queste situazioni chi ha lavorato (e lavorerà) alla scrivania in estate, con lo stesso spirito lo dovrà fare chi lavora sul campo con passione e competenza tutti i giorni, il Mister e lo Staff, i nostri giocatori, tutte le Persone che lavorano a Milanello.

A proposito di sofferenza, chi è abituato con tanta pazienza a leggermi immaginerà che prendere cinque gol in due partite, anche se in amichevole, non è il massimo per i miei gusti. Ma in estate di solito si tengono buoni i primi tempi nelle amichevoli, prima del tourbillon dei cambi, del calo di intensità e della gestione delle squadre nell'ambito dei rispettivi programmi di preparazione. Ne abbiamo condotti bene e vinti due di primi tempi. Quindi tutto bello? Tutto bene? Certo che no, dei cinque gol presi negli States tre non mi preoccupano, due un pò sì, il terzo contro il Real e il primo contro la Juve. Son gol che non dobbiamo prendere. Gli altri tre sono episodi casualità. Di buono c'è che abbiamo messo i gol su palla inattiva nel motore e questi ci serviranno molto quando si comincerà a fare sul serio. Ho sempre pensato che ci sia un mercato prima delle amichevoli e uno dopo. Dalle prime amichevoli qualche suggerimento arriva sempre. E fra l'affaticamento al mio e nostro caro Davide e il terzo gol preso dal Real Madrid in modo simile a quello preso a Riad mesi fa, qualche riflessione anche di mercato sulla difesa è un passaggio che non troverà insensibile il nostro Milan. Gli occhi di Furlani, Moncada e Pioli sono attenti e aperti. Solo loro sanno cosa hanno dovuto passare a giugno, quanto hanno lavorato con l'elmetto e quanto lavoreranno ancora senza elmetto, per cui i primi a pensare se sia meglio o meno coprire e proteggere un pò di più la creatura saranno proprio loro. Io resto al sorriso sereno e tranquillizzante, in totale controllo e fiducia, di Moncada il giorno del raduno a Milanello: "Faremo una bella squadra". Se continueremo a condensare un mondo in una frase secca e senza fronzoli come sa fare questo Milan, faremo il meglio, faremo tutto il possibile. Per i nostri colori, per la nostra maglia e per la nostra gente, Avanti.