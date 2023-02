Il Milan riparte con i leader. E c’è quel sogno… Impressionante questo ragazzo. Rinnovo, Leao rimanda tutto a fine stagione

Il Milan avrà un altro banco di prova complicato a Firenze e poi sbarcherà a Londra. Lì si proverà a fare il salto di qualità in Europa. C’è voglia di stupire e di passare il turno per accedere ai quarti di finale di Champions League, un sogno che però ha possibilità di diventare realtà, e sarebbe un valore aggiunto per la stagione dei rossoneri. Non solo dal punto di vista economico (con 10 mln di euro in più per il superamento degli ottavi) ma per il prestigio e l’esperienza che accumulerebbe la squadra di Pioli.

Con i rientri fondamentali di due leader come Maignan e Ibrahimovic, e con quello di Bennacer che presto farà ritorno in gruppo, il Milan punterà ad un finale di stagione di grande livello. La condizione fisica e mentale è tornata quella di un tempo, ora i rossoneri segnano, vincono e non prendono gol. Ma soprattutto sono tornati a giocare un bel calcio. L’Atalanta che non tira mai nello specchio della porta e che prende due gol (potevano essere quattro), è una notizia.

Il tecnico rossonero è stato criticato a gennaio per alcune scelte e per l’andamento pessimo della squadra, ma ora va elogiato per aver saputo toccare le corde giuste e per aver risollevato la squadra. Prima il cambio di modulo con un atteggiamento più prudente, la sostituzione di alcuni uomini e poi il miglioramento della condizione fisica dei top player. Ha capito il momento difficile e ha trovato il modo per uscirne.

Impressiona davvero tanto la tranquillità con cui gioca Malick Thiaw. Sembra un veterano nel corpo di un ventunenne. Sempre pulito e preciso negli interventi, contro l’Atalanta ha annullato Hojlund senza sudare nemmeno. Altra partita da gigante e siamo alla quarta di fila. Siamo di fronte all’ennesimo acquisto azzeccato della dirigenza. E’ servito solo un po’ di tempo in più per l’inserimento. Ora all’appello manca solamente De Ketelaere, lui sì che deve sbloccarsi ancora. Poi sarebbe interessante utilizzare di più giocatori come Adli e Vranckx.

Capitolo Leao, il rinnovo è in una fase di stallo ed è possibile che tutto sarà rimandato a fine stagione. Lo ha fatto capire Rafa prima dell’Atalanta: “Sto bene a Milano, mi trovo bene. Vediamo a fine stagione cosa succede”. La domanda sorge spontanea: ma a fine stagione non è tardi? Con un solo anno di contratto il Milan rischia di perderlo a zero. Eppure la dirigenza si è detta ancora fiduciosa per trovare un accordo, nonostante non ci siano passi avanti concreti. “Siamo fermi al capitolo precedente, ma lavoriamo per trovare una soluzione”, ha detto Massara due giorni fa. Vedremo cosa accadrà ma per un giocatore dal calibro di Leao, arrivare a un anno dalla scadenza può essere molto rischioso. E se il rinnovo non dovesse arrivare entro 2-3 mesi, è anche giusto da parte del club cominciare a prendere in esame eventuali offerte. Con il ricavato si potrebbero aggiustare diversi ruoli. Vedremo come andrà a finire questa lunga telenovela.