Il tema 'conferma di Pioli'. Rinnovi, è tempo di scelte (difficili). Caro Giroud....

Crescono le quotazioni di una possibile conferma di Pioli: il periodo positivo del Milan ha dato una mano anche al tecnico che si gioca una partita nella partita, quella appunto di restare in panchina anche nella stagione 2024-25. I prossimi 2 mesi, ovviamente, saranno decisivi, con in particolare 2 variabili: il derby e l'Europa League. Dopo una serie troppo lunga di stracittadine perse, ben 5 e spesso perse anche male, viene chiesta all'allenatore un'inversione di tendenza: è una singola gara, ma può essere davvero molto significativa, quasi come il percorso europeo. Anche a livello di immagine, un altro ko con l'Inter renderebbe improponibile una conferma dell'allenatore.

Ovviamente è anche sbagliato ridurre tutto o quasi a una singola gara, a questo proposito servirebbe riavvolgere il nastro e ripartire da agosto: perchè sembra che in tanti, sulla scia dell'ottimo momento, abbiano cancellato i diversi fattori negativi. Va ricordato il tema infortuni: un'enormità, qualcosa di inaccettabile e che non riguarda un'altra stagione ma quella in corso. Oltre al tema derby, vanno ricordate le 5 sconfitte in campionato (ultima quella sonora di Monza), con 33 gol incassati e 2 rimonte subite dal 2-0. Nel dossier non va cancellata l'eliminazione in Coppa Italia e nemmeno quella in Champions League: anche nella massima competizione europea, il Milan poteva fare di più. Insomma, la riflessione dovrà essere globale e completa e non basarsi soltanto sull'ultimo periodo.

Capitolo rinnovi e mercato. La sensazione è che, a maggior ragione senza Decreto Crescita, difficilmente il Club riuscirà a rinnovare sia il contratto di Maignan che quello di Theo Hernandez: perchè significherebbe alzare il monte ingaggi in maniera importante. E allora serviranno scelte forti, che dipenderanno ovviamente anche dalla disponibilità della controparte in sede di trattativa e, ovviamente, dalle offerte che arriveranno. Sarebbe bello aggiungere e non sostituire, però il rischio di perdere un big è concreto: nel caso servirà limitare i danni con la scelta migliore, considerando l'importanza del giocatore nell'economia della squadra e l'eventuale sostituto. Compito non facile nemmeno per Zlatan Ibrahimovic. In questo senso, sorprende come per un top player dal rendimento incredibile come Theo Hernandez, a oggi la trattativa sia ferma, o forse mai partita.

Capitolo Giroud: se, come sembra, deciderà di chiudere la carriera negli States, per il Milan sarà una gravissima perdita. Una permanenza del francese, infatti, sarebbe fondamentale anche per permettere al nuovo acquisto di inserirsi con meno pressioni. Senza di lui, invece, il Club non potrà sbagliare mezza mossa nella rifondazione dell'attacco. Caro Olivier, pensaci bene...