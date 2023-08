La denuncia di Pioli sui panchinari di ieri. Non fatevi condizionare dalle prove di CDK. Se Adli funziona alla Pirlo, è un gran colpo

Ci sono due frasi di Stefano Pioli, scandite tra domenica e lunedì scorsi, vigilia e post partita col Bologna, che devono essere scolpite sulla pietra. La prima: “ringrazio i dirigenti del club che hanno seguito i miei consigli e le mie indicazioni sulle caratteristiche dei calciatori da acquistare”. Sapete cosa vuol dire? Vuol dire molto semplicemente che si assume, per la sua parte, la responsabilità del mercato realizzato da Furlani-Moncada. Non è da tutti, poche storie. Segnale di una condivisione totale e di una sintonia preziosa. La seconda: “ho chiesto una rosa più corta nei numeri perché non voglio calciatori che dal martedì sanno di non giocare la domenica!”. Sapete cosa vuol dire? Vuol dire altrettanto semplicemente che l’anno scorso uno dei motivi del rendimento ridotto in campionato è stato procurato proprio da questa condizione, cioè dagli esponenti del mercato e della panchina che non hanno mai remato insieme con tutti gli altri durante la settimana perché poco motivati.

Dopo Bologna è bene mettere da parte i violini e puntare invece sulle “stecche”. Segnalo che in materia di nuovi arrivati soltanto 3 su 9 complessivi hanno preso parte alla prima ora di campionato. C’è ancora tanto da scoprire tra il nigeriano, Okafor, Musah. Alcuni problemi sono comunque saltati fuori: minore copertura quando i due centrocampisti (Loftus Cheek e Reijnders) accompagnano l’azione offensiva, la distrazione puntuale di Tomori, la facilità nel concedere campo quando viene puntato Calabria. Su quest’ultimo il ritardo rispetto alla condizione tipo è normale dopo l’infortunio muscolare negli Usa ma credo che per velocità e caratteristiche sarà meglio considerare Kalulu non solo un’alternativa ma un potenziale titolarissimo nel ruolo.

CDK- Quel gol di CDK al Sassuolo ha avuto l’apparente effetto di mettere in discussione tutto il mercato estivo del nuovo Milan. Sarebbe un clamoroso errore farsi condizionare, dopo averlo inutilmente atteso per un torneo intero, dalle sue prestazioni. Col passaggio al 4-3-3 non ci sarebbe stato più posto per il belga. Con le condizioni economiche dell’operazione, nella peggiore delle ipotesi (riscatto dell’Atalanta), il Milan recupererebbe l’intera cifra spesa per acquistarlo. E se fosse “utile” per l’Atalanta e non per il Milan non sarebbe né il primo né l’ultimo caso.

MERCATO- Gli ultimi giorni di calcio-mercato sono i più importanti. Perché in periodo di crisi finanziaria e tecnica della serie A possono verificarsi occasioni incredibili. Cosa manca al Milan attuale? Molti dicono: il centravanti. Da come ha finito lo scorso torneo e cominciato il nuovo, mi sembra che Giroud meriti un maggiore credito. Può servire un’alternativa, dunque. Altri aggiungono: servirebbe un regista davanti alla difesa. Sono tra quelli che pretendono la perfezione. E la perfezione, nel calcio, non può esistere se rispetti criteri di conduzione economica sostenibile. Allora un bravo allenatore si costruisce in casa le alternative. Così Pioli pensa ad Adli quale vice Krunic e magari ha avuto occhio. Come accadde ad Ancelotti con Pirlo dopo aver fatto partire Albertini per la Spagna. Pensavamo tutti, allora, che si trattava di una sciocchezza. E invece…..