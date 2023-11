Milan, a gennaio arriveranno una punta e un difensore. Purtroppo per Leao… Ibra e infortuni

Ultima sosta per le nazionali (per fortuna!) poi fino a marzo non ci si ferma più. Si entra in un periodo delicatissimo della stagione dove si comincerà a delineare il futuro del Milan in campionato e in Europa. Molto passa dalla sfida contro il Borussia Dortmund, e accedere agli ottavi sarebbe fondamentale per la crescita della squadra, ma è importantissimo recuperare terreno pure in serie A dopo quattro partite senza vincere.

Inoltre sono i giorni dove si sta preparando il terreno per il mercato di gennaio e il Milan ha intenzione di fare almeno due acquisti. Un difensore e una punta sono le priorità della dirigenza milanista, un tassello nel ruolo di centrale ci vuole proprio per questioni numeriche, mentre per la punta il desiderio è migliorare un reparto che può contare solo sui gol di Olivier Giroud. Si fanno tanti nomi, ma la dirigenza non ha ancora preso una decisione. Fase di valutazione, anche in base alle opportunità. Dipenderà anche dalla capacità di spesa a gennaio, e influisce molto il passaggio del girone di Champions. Con gli introiti provenienti dalla partecipazione alle altre fasi della competizione si potrà programmare meglio il mercato. Ma l’idea, lo ribadiamo, è prendere sia un difensore centrale che una punta. Poi più avanti si affronterà anche il tema del rinnovo di Giroud, ma questo è un altro capitolo.

Dicevamo che la sfida più delicata sarà la gara col Borussia Dortmund. La vittoria col Psg ha riacceso le speranze qualificazione ma moltissimo passerà dal confronto a San Siro con i tedeschi. Per quella partita difficilmente riuscirà a recuperare Leao. Purtroppo per il Milan è molto probabile che il portoghese non ce la faccia. Si tenterà un recupero “miracoloso” ma le chance sono poche. Rafa ha subito una lesione di primo grado del bicipite femorale, ed è stata una lesione lieve, però i giorni per recuperare sono pochi, ecco perché rischia seriamente di non prendere parte al match di Champions.

In questi giorni a Milanello hanno cercato di risolvere la questione infortuni, partendo dal presupposto che Pioli a Lecce ha fatto sapere di non conoscere la causa dei continui problemi muscolari. La speranza è che si possa invertire un trend pericolosissimo.

Sono i giorni di Ibrahimovic, ormai ad un passo dal rientrare nella galassia rossonera come uomo di redbird e di conseguenza non solo legato al Milan. La firma verrà annunciata prossimamente, ma Ibra sarà di nuovo legato al Milan, e non solo. Spazierà a 360 gradi, sarà una figura impegnata anche nello show business oltre che un riferimento per giocatori e squadra.