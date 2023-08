Milan champagne. Mercato, il vero obiettivo. Ore caldissime.

Che spettacolo questo Milan. La gara col Torino ha confermato le sensazioni dopo la prima giornata: là davanti c'è un potenziale clamoroso. Da tempo non si vedeva una squadra con cosi tante soluzioni appena supera la metà campo. Sembra davvero cambiata la vita rispetto alla scorsa stagione. Per quanto riguarda i singoli, Pulisic sta impressionando: non solo per il fatturato realizzativo, ma soprattutto per quanto sia giocatore vero, di livello superiore. Per Leao il gol è soltanto rimandato: Rafa sta mettendo tanta qualità e tanto cuore. Peccato per il gol preso, ma rispetto a Bologna la squadra ha preso le misure. Nota di merito anche per Loftus-Cheek, dominante fisicamente in mezzo al campo, oltre al solito Reijnders. C'è ancora da lavorare, ma la strada sembra davvero quella giusta.

Capitolo mercato. Meno 6 al gong di venerdì, pochi minuti prima della prossima sfida contro la Roma.

Oggi la dirigenza è impegnata a trovare una soluzione per i 4 esuberi (Origi, Saelemaekers, Ballo-Tourè e Origi), ma è anche molto vigile rispetto alle opportunità che si stanno creando all'orizzonte.

Tra queste, per il Club, non c'era Lukaku, nonostante qualche chiacchierata ci sia stata: costi ritenuti eccessivi per non avere nulla in mano tra un anno. Un peccato perchè l'ex Inter avrebbe potuto portare davvero tanti gol.

In tutto questo, la Roma con il belga diventa seria pretendente per un posto in Champions League.

Il vero obiettivo di Furlani e Moncada è Mehdi Taremi: prima richiesta di Pioli da inizio mercato. L'accordo con la punta iraniana c'è già da tempo: ora si attende un segnale di apertura da parte del Porto, ma soprattutto una discesa drastica della valutazione, considerata la scadenza tra un anno, oltre alla carta d'identità (31 anni).

Si cercherà di fare il colpo e completare, con lui, un attacco davvero di altissimo livello, anche nel gioco delle coppie: Leao/Okafor, Pulisic/Chukwueze, Giroud/Taremi.

Quest'ultimo, nelle idee di via Aldo Rossi, dovrebbe prendere l'eredità del francese nei prossimi anni, come attaccante esperto e di riferimento. Se nelle prossime ore l'affare non si sbloccasse, allora si proverà con Ekitikè, prima alternativa a Taremi.

Speriamo che tra le opportunità last minute possa spuntare anche un terzino sinistro, anche in prestito: Bartesaghi promette bene, ma considerarlo oggi il vice del miglior interprete al mondo del ruolo, è un azzardo che il Milan non si può permettere. Così come adattare sulla sinistra Calabria o Florenzi.