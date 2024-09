Milan: ecco il test europeo. Flop Zirkzee e retroscena Morata. Record nella storia del club

Le due belle vittorie contro Inter e Lecce hanno ripristinato fiducia ed entusiasmo verso il Milan dopo un periodo iniziale molto complicato. Ora però arriva il test europeo contro il Bayer Leverkusen e stasera ci aspettiamo passi avanti pure in Champions League. Non sarà facile contro i campioni di Germania in carica ma un’altra prova positiva dei ragazzi di Fonseca darebbe un’ulteriore spinta per il resto della stagione.

In questi giorni abbiamo assistito a due record nella storia del club. Il primo è arrivato sul campo, con Theo Hernandez che ha eguagliato Paolo Maldini nel numero di gol segnati in serie A. Ben 29 in 5 stagioni e presto potrà diventare il primo in assoluto per quanto riguarda i difensori goleador del Milan. Ora però serve cominciare a discutere il rinnovo con maggiore convinzione da entrambe le parti. L’accordo va trovato prima che sia tardi. C’è fiducia ma servono ulteriori incontri per trovare la cifra giusta per il salario del francese.

L’altro record è arrivato in campo finanziario. Non è mai successo nella storia del club che il Milan toccasse quota 457 milioni di euro di ricavi. Cifra impressionante se si pensa che cinque anni fa il Diavolo portava a casa solamente 240 milioni tra sponsor, iniziative commerciali e diritti tv. Un miglioramento pazzesco. Inoltre per il secondo anno di fila il club ha chiuso con i conti in positivo. Da questo punto di vista la gestione è stata perfetta. Servirebbe ora ottenere risultati sportivi per dare continuità al lavoro fatto in questi mesi. Vincere e alzare trofei porta entusiasmo e di conseguenza introiti. E se serve fare qualche strappo alla regola anche sul mercato, si faccia.

Chiudiamo con Joshua Zirkzee e alla sua scelta discutibile in estate di scegliere i soldi dello United piuttosto che il progetto tecnico rossonero. Il Milan aveva il si del giocatore, c’erano stati incontri faccia a faccia tra l’olandese e Moncada e Zirkzee aveva più volte ribadito di voler andare al Milan. In sede erano abbastanza sicuri di prenderlo fino a quando non è arrivata la proposta del Manchester, che proponeva di pagare anche una commissione maxi per l’agente e un ingaggio più alto al giocatore. L’ex Bologna ha preferito arricchirsi subito col rischio di scottarsi in quel di Manchester, piazza che negli ultimi anni è in grandissima difficoltà. La morale è che l’avvio di Zirkzee allo United è stato un grosso flop fino ad oggi.

Il Milan dopo che ha visto il tentennamento di Zirkzee ha scelto di puntare su un giocatore d’esperienza come Morata. Alvaro è un personaggio positivo per l’ambiente. Uno così lo vorrebbero tutti, specialmente per il comportamento esemplare durante la settimana. Morata era stato corteggiato pure da una squadra del campionato arabo e il Milan per qualche giorno aveva pensato di essere arrivato in ritardo. Poi la chiamata di Ibrahimovic, la chiacchierata tra due attaccanti, dove Zlatan gli ha spiegato che sarebbe diventato il fulcro della squadra, e Morata ha rinunciato a tutto il resto. Stop alle altre proposte, c’è solo il Milan.