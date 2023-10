Milan in Arabia? Gravissimo errore. Il pallone giallo è la conferma indiretta dei dubbi sul gol di Pulisic

Milan alla supercoppa d’Italia al posto del Napoli? No party! Sul punto è bene fare una breve ricostruzione degli avvenimenti e poi chiudere con un commento appuntito. La nuova formula che prevede un mini torneo in Arabia Saudita, per il quale sono appena state modificate le date, è stata accolta prima col consenso degli interessati (per via dei milioni in palio) e adesso contestata. La Fiorentina ha smentito intenti di resa, solo ADL e il Napoli sono per ora rimasti sull’Aventino sventolando problemi di sicurezza! Finirà con l’aderire anche il Napoli perché le conseguenze sarebbero dolorose (multe e penalizzazioni minacciano dalla Lega serie A). Nel caso invece così non fosse, chiederebbero al Milan di partecipare. E qui scatta il ragionamento da fare. Il primo di natura teorica: partecipare a un torneo per rimpiazzare chi ha meritato sul campo di giocarlo, non è mai un evento di cui andar fieri. Il secondo è di natura politica: perché mai il Milan dovrebbe riparare a un eventuale “strappo” procurato dal Napoli che metterebbe a nudo, eventualmente, la conflittualità esistente nella Lega serie A e quindi l’impossibilità di una governance affidabile? Il terzo è di natura pratica: all’improvviso Stefano Pioli si ritroverebbe con un calendario, già intasato di suo, riempito con altre due partite in più. Non credo che in privato possa dirsi d’accordo. Per questo motivo la conclusione mia è la seguente: non succede, ma se dovesse succedere e il Milan -come raccontano nei corridoi della Lega serie A- dovesse rimpiazzare il Napoli farebbe un errore moltiplicato per tre.

IL PALLONE È QUELLO GIALLO - Il seguito a Genoa-Milan è scandito da tre capitoli. Squalifica Maignan: una giornata, come anticipato da tutti gli esperti del ramo, tranne alcuni pisquani travestiti da commentatori. Gol di Pulisic: la Lega e lo sponsor Puma, avendo capito che in occasione del gol di Pulisic, molte immagini non hanno fornito la sicurezza al 100% del tocco di braccio anche per via del colore bianco della maglia e del pallone, è stato deciso di adottare per i prossimi turni un pallone di colore giallo e arancione. Anticipo al sabato: riconosciuto formalmente il potere in capo agli uffici della Lega serie A degli orari delle partite, concordati con le televisioni!

RAPPORTI CON GLI ARBITRI - Ho letto sui vari social molti commenti velenosi di tifosi milanisti riferiti alla presenza di Beppe Marotta invitato al corso di dirigente addetto agli arbitri, in compagnia del designatore Rocchi. Primo punto: è un riconoscimento alla preparazione ed esperienza dell’ad interista. Se non invitano uno del Milan o di un altro club è perché probabilmente non ci sono figure di identico spessore. Secondo punto: alla vigilia di Italia-Ucraina è stato consegnato a Orsato il premio Campanati con la partecipazione di dirigenti del calcio italiano e giornalisti. Dei club di serie A l’unica presenza è stata quella dell’Inter con Marotta in testa, segno di una benemerita attenzione anche all’attività di pubbliche relazioni. Se quelli del Milan non se ne occupano e risultano “reattivi” nello stampare magliette di Giroud portiere, non può essere colpa di qualche altro.