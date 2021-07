Milan-Kessie, si entra nel vivo: incontro fissato e lui prende posizione a favore dei rossoneri. Brandt un nome che stuzzica. Ilicic mai uscito dai radar. Cessioni: che fatica fare cassa

Save the date: mercoledì, salvo cambi di programma, andrà in scena a Casa Milan l’incontro tra la dirigenza del Milan e il procuratore di Franck Kessie, George Atangana. Un vertice atteso da tempo dai tifosi e dai media, perché sul tavolo c’è il rinnovo di contratto del centrocampista ivoriano, che va a scadenza il 30 giugno 2022. Si entra nel vivo dell’azione, con il Milan che è chiamato a fare la partita e ad alzare l’offerta economica a Franck. Si deve arrivare, per fare breccia, ad una proposta da 6 milioni garantiti o 5,5 più bonus facilmente raggiungibili. Le sirene della Premier League hanno iniziato a suonare per Kessie, con Liverpool e i due Manchester che si sarebbero informati con interesse. Strategia di Atangana? Probabile, ma fa parte del gioco delle parti. Ma a sparigliare le carte ci potrebbe pensare il giocatore stesso. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport il presidente ha dichiarato di voler rimanere al Milan e che quando tornerà dai giochi olimpici, metterà tutto a posto. Un segnale importante, forse decisivo, nella direzione del Milan. Ecco perché l'incontro di mercoledì può essere determinante e decisivo per arrivare all'atto finale, quello della firma, tra poche settimane.

Passando al reparto dei trequartisti, va evidenziato come il nome di Julian Brandt sia la vera novità delle ultime ore, come possibile obiettivo di mercato ad ulteriore conferma di come il Milan guardi molto al mercato estero, dove prezzi e opportunità sono più avvicinabili rispetto a quello italiano. Ilicic è da sempre un pallino di Massara e i rossoneri lo tengono sempre in considerazione, ma è evidente che prima dello sloveno si voglia cercare un profilo più adatto al sistema anagrafico del club. Continua a destare sospetto la posizione di Nikola Vlasic al CSKA Mosca. Il croato, ieri, non ha preso parte alla partita contro l’FK Ufa vinta per 1-0, ma il club moscovita non molla sulla cifra complessiva dell’affare ovvero 30 milioni, sulla formula ha dato spazio di manovra. Sabitzer è un altro profilo che intriga molto ma costa 18 milioni da pagare subito, visto che va a scadenza il prossimo anno.

Situazione Kaio Jorge: il Milan ha accordo con il giocatore, ma non ha fatto un’offerta ufficiale al Santos. Il Benfica ha aperto i canali ufficiali con il Santos, ma non ha fatto offerta al giocatore, ma può pagare i 6 milioni chiesti per il cartellino. Il Milan, sotto questo aspetto, non va oltre i 3 milioni e non molla la sua posizione. In ogni caso, arriverà una terza punta futuribile. E poi ci sarà da lavorare in uscita. È evidente che Hauge debba uscire da Milanello per trovare spazio. Le due amichevoli con Pro Sesto e Modena mi hanno lasciato un grosso amaro in bocca per quanto riguarda la valutazione del ragazzo. Mi auguravo che potesse incidere, invece così non è stato contro avversari ampiamente alla portata. Castillejo, Caldara e Conti sono gli altri nomi in uscita, con una grande difficoltà: riuscire a monetizzare.