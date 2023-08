Pensieri liberi in un Ferragosto al mare

Ferragosto sotto l’ombrellone. Il sole batte forte, ma una brezza fresca da nord-est accarezza le membra stanche. A dire il vero, soprattutto le pance satolle dopo un pranzo, offerto dal bagnino, a base di lasagne, porchetta e ciambellone alla nutella. La voce morbida di Chris Rea e la sua “Josephine” diventa la colonna sonora di un giorno di festa. Guardando il mare calmo, si parla di Milan.

“Che cosa è quella maglia rossonera a strisce... strana, appesa all’ombrellone?”

“Non è quella del Milan , ma quella del City. L’ho comprata on-line dopo la finale di Istanbul. Il nome stampato dietro è quello di Rodri!”

“E la porti in spiaggia a Ferragosto?”

“ Beh, a Milano, per questione di opportunità, non la posso certo indossare. La metto nelle grandi occasioni… come appunto Ferragosto!”

“Forse è meglio pensare al Milan. Quanto è più forte rispetto all’anno scorso?”

“Sei così sicuro? Abbiamo perso Tonali e Diaz. Poi la squadra ha in rosa tanti giocatori nuovi. Quel 4-3-3 non mi convince proprio…!

“Io impazzisco! Come si possa dire che non siamo più competitivi, più completi e quindi più forti, non lo capisco proprio. Nella scorsa stagione, eravamo in 13 o 14. Senza Origi, Rebic, Vranckx , Dest, Ibra, purtroppo, e De Ketelaere. Si è visto poco anche lo stesso Adli, che speriamo abbia più spazio questa stagione. Con Messias spesso fuori, con Florenzi e Kjaer reduci da gravi infortuni. Oggi Pioli può contare su Pulisic, Chuk, Romero a destra, a sinistra Leao e Okafor, a centrocampo sui nuovi Loftus, Reijnders, Musah".

“Ti fermo subito… ci mancava il centravanti e continua a mancarci il centravanti! Giroud, Dio ce lo conservi, ha un anno in più, Okafor mi sembra adattato come punta centrale e Colombo è molto giovane. Non so se sia già in grado di sostenere l’attacco se mancasse Olivier".

“Entro giovedì o venerdì, insieme a Colombo, i dirigenti decideranno il futuro del ragazzo. A me comunque Lorenzo piace sempre di più. E’ chiaro che sarebbe un rischio affidarsi a lui, soprattutto in Champions. Mi sembra però bravo anche nel venire incontro ai compagni, per aprire gli spazi. Una qualità molto apprezzata da Pioli. Il gol contro il Novara è un capolavoro di balistica e forza. Non sono così sicuro che Ekitike sia migliore di un attaccante già con una buona esperienza in serie A…”

“Io non sono d’accordo! Investire 120 milioni e non avere sicurezze là davanti... Mah… mi sembra che sia una opera un po’ incompiuta... Ma è vero che potremmo prendere Lukaku?”

“E’ certamente una bella suggestione d’estate. Per parafrasare William Shakespeare ,”Un sogno di una notte di mezza estate!”. Un sogno per molti, ma la figura di Lukaku è divisiva. Molti non lo vogliono, giudicando l’uomo più che il giocatore. Mi ricordo le critiche ad Adriano Galliani quando prese Pippo Inzaghi cedendo Zenoni alla Juventus- Al primo gol, tutto poi passa! Vediamo come siamo messi nei giorni del… Condor. Magari Giorgio Furlani si traveste da Robert Redford, e accompagnato dalla splendida colonna sonora di Dave Grusin, fa il colpo! Dipende molto, ripeto, dalla situazione anche di Lukaku. Se il belga fosse ancora libero, se il Milan non avesse ancora il centrale offensivo, visti i rapporti con il Chelsea, potrebbe succedere qualcosa di clamoroso. Non so bene però come superare l’ostacolo dell’ingaggio ".

“Beh, comunque se prendessimo Lukaku, per me, diventiamo i favoriti del campionato”

“Su quel punto non c’è pericolo. Sappiamo già che puoi prendere anche Mbappè, ma favorita è l’Inter e seconda favorita la Juventus o vice versa!! Film già vistissimo!"

“Hai ragione. E’ la difesa? Non servirebbe un quinto centrale, una alternativa a destra e poi ovviamente qualcuno a sinistra, uscito Ballo?"

“Non capisco tutti i dubbi su Calabria, che mi sembra offra un rendimento costante, con picchi altissimi come contro Kvara, in Champions. Conosce i movimenti ed è, non dimentichiamolo, una bandiera. C'è l'argentino Marco Pellegrino come obiettivo concreto per la difesa. Attenzione poi a Alex Jimenez, il talento preso in prestito da Real Madrid. L’ho visto nella Primavera impegnata nel trofeo” Mamma e Papà Cairo”. Mi ha fatto una grande impressione. I centrali in difesa devono certo migliorare nell’attenzione, nella determinazione feroce in tutti i novanta minuti. Comunque penso che una rinforzino, alla fine, lo regalino a Pioli”-

“Insomma hai fiducia?”

“Come si fa a non avere fiducia in un gruppo ricco di personalità e esperienza a grandi livelli. In un allenatore poi che, nella scorsa stagione, ha ben capito come gestire le due manifestazioni. Sai che cosa affermava Einstein? La differenza fra la gloria reale e quella fittizia sta nel sopravvivere nella storia o in una storia. E Pioli vuole firmare LA STORIA!!“