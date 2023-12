Pioli sotto osservazione. Il Milan ha il dovere di fare meglio. Rinforzi subito: mese di mercato intenso

vedi letture

Fiducia a tempo per Stefano Pioli, che continua ad essere sotto osservazione. La panchina non è più salda come un tempo, c’è insoddisfazione per i risultati negativi che sono arrivati in questo 2023, ma specialmente per l’enorme problema degli infortuni. L’ultimo problema serio è quello di Tomori, ma sono già 30 gli infortuni, 21 giocatori su 27 hanno subito problemi fisici in quattro mesi di campionato. Nemmeno la proprietà è soddisfatta di come sta andando il club, e per questo nei prossimi giorni potrebbero esserci cambiamenti. Niente viene escluso, nemmeno l’inserimento di nuove figure nello staff dell’allenatore, comunque ritenuto responsabile insieme ai suoi collaboratori dei continui infortuni.

Oggi la ripresa degli allenamenti per preparare la partita contro il Sassuolo, un nuovo test per Pioli. Il Milan ha il dovere di fare meglio, ha una rosa competitiva che deve essere sfruttata al massimo e per ora l’allenatore non ci sta riuscendo. L’aveva ammesso stesso lui dopo l’esclusione dalla Champions League a Newcastle, ma è un pensiero comune.

Il Milan necessita di rinforzi urgenti, e devono arrivare nei primi giorni di gennaio, in modo da aiutare subito un organico in sofferenza. In difesa c’è una voragine clamorosa dopo gli infortuni di Thiaw, Kalulu e Tomori, e dunque saranno due gli acquisti. Uno può essere Matteo Gabbia, che ha già dato il suo eventuale ok per tornare in rossonero. Già conosce l’allenatore e i compagni, va solamente trovato un accordo con il Villarreal per interrompere prima il prestito. Poi serve un altro difensore, magari di spessore internazionale, che vada a fare il titolare in attesa del rientro dei big.

Il Milan è ad un passo dalla firma di Popovic. Il 31 dicembre scade il contratto del trequartista con il Partizan e così potrà sottoscrivere un accordo con i rossoneri nei primi dieci giorni di gennaio. Attenzione anche all’attacco, con Guirassy dello Stoccarda che resta in cima alla lista a causa della clausola da 17 milioni di euro, vantaggiosa a gennaio. Ma l’andamento positivo di Jovic ha portato la dirigenza in una posizione d’attesa sulla punta. La necessità è sicuramente in difesa, ma se ci fosse l’occasione giusta in avanti il club interverrà pure nel reparto offensivo. A centrocampo invece non sono previsti ulteriori innesti nonostante la partenza di Bennacer (ancora non ufficiale) per la Coppa D’Africa.