Rispetto per il Milan! Ibra fa bene ad alzare la voce. Joao Felix snobba l’Inter: vuole restare in rossonero

Quello che è successo a Empoli è inaccettabile. Il Milan fa benissimo ad alzare la voce con i propri dirigenti, anzi, finalmente qualcuno ci ha messo la faccia. Gli episodi a sfavore dei rossoneri sono ormai all’ordine del giorno, in ogni partita ci sono scelte arbitrali incomprensibili che vanno a compromettere il risultato o l’andamento della gara. Gli ultimi due episodi a Empoli, il fallo su Walker e il secondo giallo a Tomori (il Var da protocollo non può intervenire, assurdo), hanno fatto scattare la protesta di Zlatan Ibrahimovic.

Il senior advisor di Redbird ha preteso rispetto per il Milan. E’ inammissibile e inaccettabile che ogni volta ci siano episodi strani a sfavore. Già ci aveva provato Paulo Fonseca a farlo notare qualche tempo fa, nella notte di Bergamo, probabilmente con modi e tempi sbagliati, e non ha avuto ascolto. Stavolta è un dirigente del Milan che ha alzato la voce nella maniera giusta. Il Milan è pronto a inviare una lettera all’AIA, perché ci sia maggiore attenzione durante le partite. Più rispetto per i rossoneri, così come avviene per altre squadre politicamente più influenti.

Il retroscena sul tentativo dell’Inter di soffiare Joao Felix al Milan era già noto negli ambienti di calciomercato. I nerazzurri hanno provato a prendere il portoghese sia per non permettere al Milan di rinforzarsi ma anche per vincere un altro duello sul mercato. Stavolta però il tentativo è andato a vuoto. Joao Felix ha snobbato l’Inter e ha svelato in conferenza che aveva solo un obiettivo, quello di andare al Milan, e avrebbe rifiutato ogni altra destinazione. “Ho detto che sarebbe stato impossibile, avevo già deciso di venire al Milan”.

Il gol all’esordio è stato il miglior biglietto da visita che potesse sfoderare per presentarsi al nuovo pubblico milanista. I tifosi a San Siro sono già pazzi di lui e la speranza è che possa incantare con altre giocate deliziose. Il suo obiettivo è rimanere al Milan anche dopo il prestito semestrale. Joao ha le idee chiare, vuole convincere il Diavolo a puntare su di lui anche per il futuro. Milan e Chelsea non hanno inserito un diritto di riscatto ma ne parleranno sicuramente a fine stagione. Nel frattempo servono gol, assist e giocate alla Felix per convincere il club ad uno sforzo economico importante.

Tiene banco la questione sui “fantastici quattro” da mettere in campo contemporaneamente. Per anni abbiamo lamentato l’assenza di qualità in zona offensiva e ora che il Milan ha ottimi giocatori si fanno le pulci se metterli o meno? Saranno gli avversari ad essere preoccupati a come fermarli. Ma la qualità va sempre in campo.