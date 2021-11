Sanches chiama il Milan, Kamara pure. Torna Gazidis, ora la firma di Pioli. Maignan incredibile

Bentornato all’amministratore delegato Ivan Gazidis, da ieri operativo in sede a Casa Milan per la prima volta dopo le cure per sconfiggere la malattia. Con il rientro dell’Ad si può accelerare per il rinnovo di contratto di Stefano Pioli, che dovrebbe sottoscrivere il prolungamento proprio in questi giorni. E’ tutto fatto, serve solo l’annuncio ufficiale.

Il mercato non si ferma mai e infatti il nome di Renato Sanches è tornato prepotentemente d’attualità. Il Lille ha bisogno di vendere e con il giocatore che ha il contratto in scadenza nel 2023, dovrebbe abbassare il prezzo. Il Milan ha un ottimo rapporto con il Lille, considerando gli affari in passato per acquistare Leao e Maignan, ma soprattutto Jorge Mendes vedrebbe di buon occhio il passaggio del suo assistito in rossonero. Indiscrezioni raccontano che durante la trattativa per il rinnovo della punta portoghese, ormai ad un passo dal prolungamento fino al 2026 con adeguamento dell’ingaggio, si sia parlato anche di Renato Sanches.

Il centrocampista con l’intervista all’Equipe ha praticamente invitato il Milan ad accelerare, si è detto pronto per il salto in una big e ha ammesso che la squadra rossonera sia interessata, così come l’Arsenal. Molto dipenderà dalla volontà del Milan e di quello che succederà con Kessie a gennaio. L’ivoriano per ora non ha accettato l’offerta dei rossoneri e in caso di partenza durante il mercato invernale (se dovessero arrivare offerte) Maldini e Massara potrebbero pensare anche di anticipare l’operazione Sanches, altrimenti se ne riparla in estate se dovessero esserci condizioni economiche favorevoli. Sarà sempre il Milan a prendere il giocatore alle proprie condizioni.

Nel mirino fin dall’anno scorso Boubacar Kamara, che ha deciso di non rinnovare il contratto con il Marsiglia. Il giocatore spinge per passare al Milan tramite i suoi agenti, ed è nella lista per sostituire Kessie.

Mike Maignan sta bruciando i tempi per rientrare in campo. Il comunicato ufficiale del Milan dopo l’operazione al polso parlava di 10 settimane per il ritorno, e la data coincideva esattamente con la sfida tra Empoli e Milan, l’ultima gara del 2021. Invece Maignan incredibilmente è riuscito ad accorciare i tempi lavorando sodo durante queste settimane, mettendoci anima e corpo per rientrare prima. E’ tornato ad allenarsi tra i pali, indossando i guanti, cominciando a impegnare sempre di più la mano operata. Il suo rientro è molto vicino. Presto sarà in campo.