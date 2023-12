Solo i 3 punti. Leao male, ma fischi ingenerosi. Decreto crescita, che danno. La FIGC ricatta. Speranza araba.

Si è chiuso con una vittoria un anno davvero deludente per il Milan. Della gara di ieri sono buoni soltanto i 3 punti, arrivati con una prestazione decisamente non esaltante, contro un Sassuolo in grande difficoltà. Fino al gol di Pulisic la squadra è sembrata poco convinta e anche un po' intristita. Poco gioco, dovuto probabilmente alle motivazioni che in questo momento, in campionato, non sono facili da trovare.

Leao ha giocato male e in campionato non segna da 3 mesi, una vita: ma i fischi di ieri sono stati ingenerosi. E' giusto e doveroso aspettarsi molto di più, ma va detto anche che non è facile emergere in un contesto diventato molto negativo.

Da troppo tempo la squadra non mostra una chiara idea di gioco in campo e di questo il portoghese non può essere responsabile.

E' un peccato che il Milan non riesca a trovare la scintilla, perchè con Coppa Italia ed Europa League la stagione avrebbe ancora molto da raccontare.

l'abolizione rappresenta una mazzata per il calcio italiano. Per quanto riguarda il Milan il danno è enorme: oltre a un livello di acquisti destinato a scendere, considerata la politica degli ingaggi contenuti, senza questo vantaggio fiscale i rinnovi di contratto onerosi diventerebbero quasi impossibili. Parliamoci chiaro: così sarebbe molto improbabile vedere il Club riconoscere a Maignan 7 milioni di euro annui, o concedere il rinnovo con aumento a Theo Hernandez. La speranza è che questa volta si possa instaurare un dialogo costruttivo tra istituzioni del calcio e Governo, per ripristinare il Decreto Crescita magari con modalità e condizioni diverse (ad esempio solo per chi ha i conti a posto e non ha debiti).Su questo avrebbe dovuto meglio vigilare la FIGC, che invece era impegnata a studiare uno scandaloso ricatto verso i Club sul tema Superlega (possibile fonte di ricavi eccezionali).nsomma, c'è proprio da essere ottimisti. La vera speranza è che le notizie e le indiscrezioni su una svolta araba nel Milan si possano concretizzare in tempi non così lontani e cioè entro l'estate.