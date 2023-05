Un grande Milan. Aspettando due grandi notizie da Leao

MilanNews.it

Il Milan versione migliore: quello delle grandi occasioni, quelle che difficilmente sbaglia. La vittoria contro la Lazio ha un'importanza straordinaria, per il campionato ma anche per la Champions League. La classifica oggi ha un aspetto decisamente migliore, in attesa di scoprire il risultato tra Atalanta e Juventus. Perdere avrebbe quasi eliminato la squadra di Pioli dalla corsa ai primi 4 posti e anche il pareggio sarebbe servito a poco. E anche se in questo momento il Milan è quinto, va ricordato che molto probabilmente la Juve verrà esclusa dalle prossime Coppe europee. Era fondamentale staccare almeno una squadra (la Roma), sperando che l'Atalanta oggi non vinca.

Ripensando alla gara con la Cremonese viene da mangiarsi le mani: con 2 punti in più oggi la situazione sarebbe quasi sotto controllo. Ma guardare indietro è inutile. E da oggi si pensa ufficialmente al derby di Champions. Il successo contro la Lazio ha una valenza speciale anche per l'impegno europeo di mercoledì: era troppo importante arrivarci dopo una prova convincente e non in seguito a una gara deludente, soprattutto per il fattore mentale. La squadra ha dimostrato di stare bene di gambe e anche di testa.

Ecco, oggi attendiamo notizie tranquillizzanti su Leao: attendiamo conferme rispetto all'ottimismo che si respirava ieri nei corridoi di S. Siro. E' superfluo ricordare cosa rappresenti Rafa per questa squadra. Oltre ad aspettare buone news sulle sue condizioni, speriamo anche di arrivare alla firma sul nuovo contratto in tempi brevi. Prima di mercoledì darebbe una spinta ulteriore, incredibile, all'ambiente in vista dell'andata di Champions League.

Tra gli appunti sparsi di Milan-Lazio non può mancare il gol spettacolare di Theo Hernandez: il coast to coast è diventato ormai un marchio di fabbrica del francese. Uno dei top players di questa squadra: semplicemente il miglior terzino al mondo. Da segnalare un Kjaer in grande spolvero (giocatore infinito), così come il suo erede Thiaw. Ieri ha riposato Brahim Diaz, ma credo sarà difficile lasciare fuori questo Saelemaekers: l'uomo più in forma tra i rossoneri. Il belga è cresciuto tantissimo nelle ultime settimane, mentre lo spagnolo è apparso in calo.

Meno 3 al derby: pensiero fisso, alta tensione. Ora ci siamo davvero.