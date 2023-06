Un mese nerissimo. Da Tonali a Thuram, ora serve la scossa. Intanto gli altri big...

MilanNews.it

Si conclude un'altra settimana non esattamente positiva per il Milan e i suoi tifosi e prosegue lo scetticismo di fronte al nuovo corso dirigenziale. La dolorosa cessione di Tonali e la brutta figura su Thuram sono esattamente l'opposto di quello che che serviva al Club. Sul primo punto è già stato scritto e detto tutto: con la partenza di Sandro è stato venduto anche un pezzo di cuore, di sentimento, di milanismo. La cifra è sicuramente importante e sarà fondamentale investire come si deve i soldi incassati.

Per quanto riguarda la fine ingloriosa della telenovela legata all'attaccante francese, invece, ci sono diverse valutazioni da fare. La prima è tecnica, di campo: Thuram non è un fenomeno e nemmeno un bomber (lo dicevamo anche quando sembrava a un passo da Milanello), per questo averlo perso può non essere la fine del mondo. Ma poi entra in gioco tutto il resto. Da un punto di vista economico-finanziario avrebbe rappresentato un'ottima operazione, perchè avrebbe permesso di destinare poi le spese su altri reparti. Non solo.

A livello di immagine il nuovo Milan non ne esce bene: trattare un giocatore e aspettare che si decida per 3 settimane, per poi vederlo accasarsi dai principali rivali assomiglia molto a una figuraccia. Detto che non sarebbe stato opportuno riconoscere al francese 6 milioni a stagione, sarebbe stato corretto, visto l’andazzo, smarcarsi prima. Chi ora al suo posto? Morata si è proposto attraverso il suo entourage, mentre risulta che Furlani abbia preso davvero informazioni su Lukaku: pista suggestiva ma anche molto complicata. Scegliere il 9 non sarà affatto semplice. Ma in questo momento è importante dare la scossa a questo mercato e anche all’ambiente.

A questo proposito, è incandescente l’altro derby, quello per Frattesi. Personalmente, ritengo sia un giocatore fortissimo (con anche un'ottima quota gol). Non vale i 40 milioni che chiede oggi il Sassuolo e sarà importante abbassare questa richiesta. Però è altrettanto importante, perso Tonali, riuscire a portarlo a Milanello. Perdere anche questa sfida sarebbe un ulteriore colpo negativo all'ambiente e alla considerazione generale di questo progetto. E’ chiaro che non devi strapagarlo, ma è necessario fare davvero di tutto per strapparlo alla concorrenza.

Intanto, almeno una buona notizia, il Club non è disposto a far partire altri big in questa finestra di mercato