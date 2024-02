Un Milan dai numeri caldi. Sono Contento. L’augurio al prossimo allenatore se….

vedi letture

24a 1995-1996, 2 marzo 1996. Milan-Vicenza 4-0. Milan punti 53. Formazione: Rossi - Tassotti, Costacurta, Baresi, Panucci - Savicevic, Desailly, Ambrosini, Donadoni - Weah, Simone. Allenatore Fabio Capello. Nella rosa: Albertini-R.Baggio-Boban-Di Canio-Eranio-Futre-F.Galli-Lentini-Maldini.

24a 2003-2004, 7 marzo 2004. Milan-Sampdoria 3-1. Milan punti 61. Formazione : Dida - Cafù, Nesta, Maldini, Pancaro - Gattuso, Pirlo, Seedorf - Kakà, Tomasson, Inzaghi. Allenatore: Carlo Ancelotti Nella rosa: Abbiati-Borriello-Brocchi-Kaladze-Laursen-Redondo-Rivaldo- Rui Costa-Serginho-Shevchenko-Simic.

Solo queste sono le due formazioni rossonere che hanno chiuso, alla ventiquattresima giornata, con un punteggio superiore al Milan di Stefano Pioli, da quando vengono assegnati i tre punti.

24a giornata 2023-2024, 11 febbraio 2024. Milan Napoli 1-0. Milan punti 52. Formazione: Maignan - Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez - Adli, Bennacer - Pulisic, Loftus-Cheek, Leao – Giroud. Nella rosa: Sportiello-Terracciano-Florenzi-Tomori-Kalulu-Thiaw-Musah-Reijnders-Pobega-Jovic-Okafor.

Nelle ultime quattro stagioni, bravi dunque “i Sorprendenti “ di Pioli a toccare quota 52 per ben tre campionati. C’è di più! Se dovessero battere il Monza, raggiungendo i 55 punti, supererebbero addirittura uno dei più spettacolari Milan della storia. Quello firmato Fabio Capello, che perde alla venticinquesima giornata il derby. Per poi conquistare, state sereni, lo Scudetto numero 15.

Dove voglio arrivare? Da nessuna parte. Spero solo che questi numeri, viste anche la differenza delle tre rose, possano spingere anche i tanti tifosi scettici ad apprezzare, come merita, il lavoro del tecnico e dei suoi giocatori, splendidi a tenere una eccellente continuità. Vincendo, vincendo, vincendo. Se poi, nelle ultime due stagioni, hanno la ventura di competere con un Napoli che chiude a 90 punti, con un’Inter, in proiezione addirittura a 99 punti, beh, nulla mi impedisce di godere delle sette vittorie nelle ultime nove partite, di applaudire la media punti di 2,55 dal 16 dicembre a oggi. Ha ragione un mio amico, che ieri mi ha scritto: “Non sono entusiasta, non sono nemmeno critico, sono CONTENTO!”. E’ anche il mio pensiero, il mio sentimento nei confronti di questo caro Milan, che lotta, segna, soffre, recupera, si abbraccia. Questo affetto, nei confronti dei nostri Ragazzi, è comune ai settantamila che colorano di rossonero, ogni partita, le tribune di San Siro. Alle migliaia di appassionati tifosi che sono vicini, in ogni trasferta, alla squadra di Pioli. Non si divertissero, care amiche e cari amici, starebbero a casa!

Voglio convincere coloro che sperano si chiuda l’avventura rossonera del “Duca di Parma“? Per carità. Nemmeno per idea. IN o OUT, ricorderò questo allenatore come quello che ha guidato una squadra, che, nell’estate 2020, realizza 35 gol in dodici partite, conquistando 30 punti. Un gruppo che, il primo ottobre 2020, mi ha regalato la fantastica serata dei rigori contro il Rio Ave. Là, sotto la sottile pioggia dell’Atlantico, a soffrire per i 24 rigori. Mi vengono ancora i brividi. Un Milan, che nello ”spareggio” di Bergamo, regala il ritorno a …casa-Europa, con la doppietta del “Presidente“. La squadra del testa a testa con l’Inter. La squadra che batte la Fiorentina, l’Atalanta e il Sassuolo per uno Scudetto, fra i più indimenticabili. Sempre con Pioli, in panchina, l ’allenatore che, con in rosa il pallido CDK della scorsa stagione, Vranckx, Dest, Rebic, Origi , Bakayoko riesce a conquistare la semifinale di Champions League contro i nerazzurri, senza Leao all’andata e con il portoghese al 50% nel ritorno.

Io mando un solo augurio al prossimo allenatore, se non sarà Stefano Pioli. Quello di regalarmi le stesse emozioni. Nulla di più… le stesse emozioni!!!