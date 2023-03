Vincere, perdere o pareggiare: siamo tornati a 3 anni e mezzo fa. Pioli: ammissione di colpe che non basta. Tutti colpevoli se...

MilanNews.it

Quando Stefano Pioli si presentò da allenatore del Milan disse una frase molto vera: “Sembra che qua vincere, pareggiare o perdere sia la stessa cosa. Ma al Milan non può essere la stessa cosa”. Dopo la sconfitta contro l’Udinese, dopo il pareggio contro la Salernitana e la partita persa a Firenze, quella frase è riecheggiata nelle mie orecchie in maniera molto brutta e frustrante. Eppure, a guardare il Milan post febbraio, sembra che si sia tornati a quella sensazione. No, non può essere un qualcosa di accettabile e di duplicabile. Il Milan non può permettersi di pensare così e, allo stesso tempo, non può andare in campo e mettere in mostra una prestazione indecente come quella di Udine. Perché alla Dacia Arena non si è salvato nessuno e l’ammissione di Pioli a fine partita è stata tanto sincera quanto preoccupante. Perché se in conferenza stampa dichiara di aver visto dei buoni allenamenti, poi non ci può essere una partita come quella di Udine e un’ammissione di colpa così netta da parte dell’allenatore milanista.

Siamo alla fine di un ciclo? Siamo sul viale che porterà al cambio di allenatore? Interrogativi che ci stanno in questa fase, perché il Milan è sembrato svuotato di contenuti e gli stimoli del passaggio al 3-4-1-2 sono passati nel dimenticatoio. La pausa, in questo momento, dovrebbe essere una manna dal cielo, vediamo se sarà così anche perché il primo esame sarà quello di napoletano, il 2 aprile. Il primo di tre incroci con i prossimi campioni d’Italia che diranno se il Milan potrà andare o meno in Champions League. E non andarci, come ricordiamo su MilanNews da settimane, sarebbe un delitto non difendibile. Per nessuno.