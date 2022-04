ESCLUSIVA MN - Barzotti: "Maldini è la persona giusta per il Milan. Ibrahimovic? Un esempio"

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Matteo Barzotti, attaccante del Sangiuliano City con un passato nel settore giovanile del Milan, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. Di seguito le domande e le risposte:

Matteo, che ricordi hai dell'esperienza nel settore giovanile del Milan?

“L’ingresso nel settore giovanile del Milan è stato un cambiamento della mia carriera calcistica e della mia vita. Il Milan è stato molto formativo. Andare a Milanello a vedere la prima squadra era bellissimo, ho tanti ricordi di Maldini, Nesta, Pato e Ronaldinho. Nel corso della mia carriera ho incontrato tanti ex compagni del settore giovanile. È stato bello confrontarmi con giocatori che poi hanno raggiunto la Serie A come Mancuso, Sampirisi, Verdi e De Sciglio”.

Maldini sta lavorando correttamente anche da dirigente?

“Maldini può essere la persona giusta per il Milan, soprattutto per la fedeltà che ha dimostrato negli anni da calciatore e per quello che sta facendo come dirigente. Farà tutto ciò che è nelle sue possibilità per aiutare il club”.

Da attaccante, qual è il tuo parere su Zlatan Ibrahimovic?

“Sono convinto che Ibrahimovic sia un esempio, non solo per tutto ciò che ha fatto nella propria carriera ma anche per come si allena e per ciò che dice. Al Milan possono seguirlo tanti giovani”.

Nel corso della tua carriera hai giocato anche al Monza, secondo te arriverà in Serie A?

“Raggiungere la Serie A è un obiettivo del Monza. Sotto la gestione di Berlusconi è stato migliorato tutto, si vede che la società è di un livello elevato. Secondo me prima o poi arriveranno nella massima categoria, dopo tanti anni di lavoro sarebbe molto bello vedere il Monza giocare a San Siro contro il Milan”.