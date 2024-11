esclusiva mn Ettore Messina: "Milan, vincere a Bratislava è stato più importante che a Madrid"

vedi letture

Ettore Messina, allenatore dell'Olimpia Milano di Basket, ha parlato a margine dell'evento Aspria Charity Open all'Aspria Harbour Club di Milano. Ecco le sue parole a MilanNews.it:

L'Olimpia ha vinto in Eurolega sul campo del Fenerbahçe. Possiamo paragonare questo successo a quello del Milan sul campo del Real Madrid?

"Sono due vittorie pesanti che devi però confermare, perché paradossalmente per il Milan è stato più importante vincere a Bratislava perché se perdi su un campo dove devi vincere poi anche il gran risultato che fai sul campo dove nessuno si aspetta niente perde di significato. Anche noi speriamo di confermare la vittoria di ieri, verrà un momento importante che speriamo di concretizzare. E per il Milan credo sia la stessa cosa".

Lei è stato abituato a ricostruire di anno in anno. E il Milan con Fonseca ha ricominciato un nuovo progetto. Quanto tempo serve?

"Più che ti tempo ci sono momenti, partite che ti fanno svoltare. Noi due settimane fa abbiamo vinto una partita importantissima a Belgrado, dove si pensava che non saremmo usciti sani e salvi perché avevamo appena buttato via una partita importante a Berlino, poi abbiamo infilato due-tre vittorie di livello. E spero che per il Milan sia lo stesso, che la partita di Madrid abbia dato la consapevolezza di poter fare delle cose di alto livello. Poi, certo, ci vuole tempo affinché i giocatori assimilino le idee del nuovo allenatore e il nuovo allenatore si adatti ai giocatori che trova. È una cosa fisiologica, ma sono poi le partite che ti svoltano la stagione".

Uno come Rafa Leao le piacerebbe averlo in squadra?

"Ho già qualche Leao che fa canestro (ride, ndr). Fintanto che ho giocatori disponibili a mettersi al servizio della squadra mi ritengo un allenatore fortunato".

Come valuta il Leao calciatore?

"Giocatore assolutamente di livello, che ti fa quelle 2-3 giocate per cui vale la pena andare a vedere la partita".