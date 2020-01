ESCLUSIVA MN - Saez (Estadio Deportivo): "Infinite ragioni per cui Suso avesse la testa altrove. E' il giocatore che serviva al Siviglia"

Alejandro Saez, giornalista spagnolo di Estadio Deportivo (Twitter @AlejandroSaezED), è stato intervistato in esclusiva da MilanNews.it per fare il punto sulla cessione di Suso al Siviglia.

Cosa si aspetta da Suso ora che ha firmato per il Siviglia?

"E' un calciatore presente nell'agenda di Monchi da tanto tempo. Un giocatore su cui il club ha stilato buone relazioni, anche Lopetegui lo conosce molto bene, lo ha già convocato per la Nazionale. E' un profilo che serviva al Siviglia, un giocatore che metterà in connessione l'attacco di una squadra che è diventata prevedibile per varie fasi della stagione. Col suo arrivo, Ocampos potrà giocare sulla sinistra e Suso sulla destra, rinforzando un reparto dove Rony Lopes non ha dimostrato di essere un giocatore da Siviglia".

Secondo lei cosa non ha funzionato al Milan? Nell'ultimo periodo è stato criticato...

"Non seguo molto da vicino il Milan, ma da fuori vedo un progetto che non ha un piano ben definito ed ora è stata giocata la carta Ibrahimovic. Questo, unito alla rottura di Suso con i tifosi, alle panchine e alla possibilità di tornare in Spagna e a Siviglia, molto vicino a casa sua, oltre alla presenza di Lopetegui, un allenatore che lo ha portato in Nazionale... In definitiva, infine motivazioni per avere la testa più fuori che dentro al Milan, così come è stato".

Il messaggio di addio è stato molto bello, Suso ha sofferto nell'ultimo periodo. Può rinascere a Siviglia?

"Credo di sì, può diventare un elemento importante di questo Siviglia che nella seconda parte di stagione mira a fare qualcosa di importante. Di fatto è per questo che è stato acquistato".

Di Antonio Vitiello