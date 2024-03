esclusiva mn Soukup: "Milan appena favorito con lo Slavia. Quando penso ai rossoneri mi vengono in mente Maldini, Kaká e Gullit"

Manca sempre meno all'importante sfida di questa sera tra Milan e Slavia Praga, in programma a San Siro per gli ottavi di finale di Europa League. La redazione di MilanNews.it ha voluto quindi intervistare in esclusiva Miroslav Soukup, ex centrocampista ceco e attuale commissario tecnico dello Yemen. Soukup in carriera ha allenato anche il Bahrain, l'Iraq ai Giochi Olimpici così come le under 18, 19, 20 e 21 della Repubblica Ceca.

Miroslav, oggi si affrontano Milan e Slavia Praga nell'andata degli ottavi di finale di Europa League. Facile dire 'Milan' per storia, blasone e qualità dei calciatori. Ma da che parte pende realmente la bilancia?

"Il Milan quanto a risultati non è che ultimamente stia andando alla grande eh. Al contrario, lo Slavia è in un grande momento di forma e ancora in corsa per il titolo ceco. Poi tanti dei loro calciatori hanno un ottima esperienza europea e perciò credo che vedremo una partita interessante. Certo, il Milan è favorito ma giusto appena appena..."

Solo appena appena? I rossoneri hanno Leão, Giroud, Theo mentre dello Slavia non salta all'occhio nessun nome in particolare... nè vecchie glorie nè giovani con un futuro importante...

"Ripeto, il Milan ha tanti ottimi giocatori in squadra ma lo Slavia è pronto per contrastare l'idea di gioco dei rossoneri..."

La squadra di Pioli a quali giocatori deve fare maggiormente attenzione?

"Dorley che vedremo sicuramente titolare a centrocampo. Ma che peccato che non ci sia Ševčík... anche se l'allenatore possiede altre opzioni da non sottovalutare."

Quindi pronostico?

"Entrambe le squadre hanno ottime armi offensive perciò vedremo una partita all'attacco. Ci saranno minimo due gol e nessun pareggio."

Quando pensa al Milan quali nomi le vengono in mente?

"Risposta facile: Kakà, Pirlo, Maldini, Van Basten e Gullit."

di Alessandro Schiavone