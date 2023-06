MN - Altri big in vendita? Il Milan non vuole fare altre cessioni importanti

Fonte: Antonio Vitiello

Nella giornata di oggi, dalla Francia, è rimbalzata la notizia dell'interesse di tre club di Premier League per Pierre Kalulu (QUI). Ciononostante è difficile che il Milan possa accettare un trasferimento del suo difensore classe 2000, infatti dalle parti di Casa Milan non avrebbero intenzione di fare altre cessioni importanti dopo quella di Tonali. Lo stesso discorso vale anche per i vari Maignan, Theo Hernandez e gli altri big rossoneri. Sono ritenuti in vendita solo i calciatori ritenuti in esubero.

di Antonio Vitiello