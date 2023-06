Tre club di Premier su Kalulu: il Milan non ha intenzione di venderlo ma...

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Pierre Kalulu si è affermato come uno dei difensore migliori del Milan e con maggiore potenziale. Attualmente il classe 2000 si trova in Romania con la Francia U21 per giocarsi gli Europei di categoria in cui si è già messo in mostra con un assist contro l'Italia. Secondo Footmercato ci sarebbero tre club di Premier League interessati al giocatore rossonero. Il Milan non ha nei suoi piani una cessione di Kalulu ma è chiaro che se qualcuno si dovesse presentare con un'offerta di almeno 20 milioni, potrebbe prendere in considerazione una trattativa.