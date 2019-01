MN - Bellanova, il futuro in una settimana: il laterale è a un passo dal Bordeaux

Come vi avevamo già anticipato oltre un mese fa (clicca QUI per leggere la notizia completa), il rinnovo di Raoul Bellanova (in scadenza di contratto con il Milan a giugno del 2019) non ci sarà. Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, infatti, nelle ultime settimane si sarebbe inserito prepotentemente il Bordeaux tra le pretendenti al laterale in vista dell'estate. I Girondini avrebbero sbaragliato la concorrenza degli altri club interessati ed ora sarebbero nettamente in vantaggio, tanto che la firma con il classe 2000 potrebbe arrivare già entro la fine di questa settimana. Non prima, però, che i rappresentanti di Bellanova incontrino il Milan nelle prossime ore per comunicare la decisione definitiva. La priorità del nativo di Rho, al momento, parrebbe essere la questione sportiva, più che quella economica. Da questo punto di vista è evidente che, nei prossimi anni, la concorrenza nel ruolo di terzino destro in rossonero sarà agguerritissima con Calabria e Conti. Il Bordeaux, invece, vuole puntare già nel breve-medio termine su Bellanova, come dimostra anche la consistente offerta al giocatore, testimone della fiducia che viene riposta in questo giovane talento da parte del club della Ligue 1.