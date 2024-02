MN - Bianchin: "Parlare di Zirkzee e Sesko come due grandi obiettivi del Milan è assolutamente vero"

Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, si è così espresso durante il suo intervento in live su Instagram sull'account ufficiale di MilanNews: "È la loro idea prendere un 9 giovane e forte nell'ordine di una spesa da 40 milioni di euro, non mi aspetto investimenti da 70 milioni di euro... Zirkzee è sicuramente in prima fila, anche Sesko piace molto; io dico sempre 'in prima fila' perché forse con Zirkzee è un po' più semplice, considerando che Sesko è di proprietà della RedBull e non è un gruppo semplice con cui andare a trattare. È vero che anche la situazione di Zirkzee ha una questione complicata, però quella è la priorità.

Poi alcune cose dipendono da fattori che noi non possiamo controllare. Ad esempio, se il Milan vendesse Leao con la clausola avrebbe 170 milioni per prendere un giocatore in più o magari più giocatori diversi. Io credo che per onestà se noi parliamo di Zirzkee e Sesko diciamo la verità, poi magari ci sono altri profili che noi non conosciamo come Gyokeres, Gimenez o un altro che sono valutati molto bene. Però parlare di Zirkzee e Sesko come due grandi obiettivi è assolutamente vero".