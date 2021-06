MN - Il Milan non pagherà Giroud. Operazione possibile solo a parametro zero

Il Chelsea ha esercitato un’opzione, in modo unilaterale, per il riscatto di Olivier Giroud di un’altra stagione. Il giocatore era un obiettivo del Milan che però contava di prenderlo a parametro zero. Ora che le carte sono cambiate c’è solo una possibilità perché l’affare vada in porto, ovvero che il giocatore si liberi gratuitamente dai Blues. Il Milan infatti non vorrebbe pagare Giroud. La palla passa al giocatore e ai suoi agenti. Se Giroud dovesse risolvere il contratto con il Chelsea l’operazione con il Milan sarebbe ancora possibile, altrimenti la dirigenza rossonera andrà su altre opzioni per l’attacco.

di Antonio Vitiello