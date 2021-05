MN - Laxalt lascerà il Celtic ma non resta al Milan: l’idea è trovare una nuova squadra

Diego Laxalt tornerà dal prestito dopo l’avventura in Scozia con il Celtic. La squadra biancoverde non acquisterà il terzino uruguaiano che tornerà al Milan dopo una stagione. Il giocatore ha ancora un anno di contratto con i rossoneri ma l’idea del suo entourage è quella di trovare subito una nuova destinazione. Difficilmente Laxalt resterà come vice Hernandez. Il Milan infatti si sta muovendo per trovare un altro terzino sinistro.

di Antonio Vitiello