MN - Milan, ritoccata l'offerta al Chelsea per Pulisic: le ultime

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto appreso da Milannews.it, il Milan ha ritoccato la sua proposta al Chelsea per Christian Pulisic sui 20 mln, obiettivo dei rossoneri per rinforzare la fascia destra d'attacco. Le due società stanno lavorando per trovare un accordo, la distanza tra domanda e offerta può essere colmata. Il giocatore americano e il suo entourage spingono per il Milan.

di Antonio Vitiello