"Orgoglioso delle 100 presenze in A e della partita fatta con la Roma!", così l'attaccante della Salernitana Krzysztof Piatek, dopo il 2-2 sul campo dell'Olimpico contro i giallorossi, in cui ha collezionato la centesima presenza in serie A con le maglie di Genoa, Milan, Fiorentina e Salernitana.