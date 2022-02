11 febbraio 2007: la prima gara in rossonero di Ronaldo

L'11 febbraio 2007, in occasione di un Milan-Livorno valido per la 23^ giornata di Serie A, Ronaldo ha fatto il suo esordio assoluto in maglia rossonera: l'allora tecnico milanista Carlo Ancelotti inserì il brasiliano, arrivato a Milanello durante il mercato invernale, al 63' al posto di Ricardo Oliveira. Quella sfida si concluse 2-1 per il Diavolo (gol Gattuso e Jankulovski).