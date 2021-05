14 maggio 2011, Gattuso segna il suo ultimo gol con la maglia del Milan

Il 14 maggio 2011, in occasione di Milan-Cagliari, i rossoneri hanno festeggiato a San Siro davanti a 80 mila spettatori la vittoria del suo 18° scudetto. Il match terminò 4-1 per il Diavolo: in gol, oltre a Robinho (doppietta) e Seedorf, anche Rino Gattuso, che in quella partita ha segnato la sua ultima rete con la maglia del Milan.