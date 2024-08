17 agosto 1995, la conferenza stampa di addio di Van Basten. E poi la giacca di renna

Il 17 agosto del 1995, il Milan indice una conferenza stampa nella quale parlerà Marco Van Basten. Il cigno di Utrecht, l'attaccante che più di tutti ha incarnato la prima fase berlusconiana dei rossoneri. Perché poi arriverà Shevchenko, qualche anno dopo, a ripercorrerne le orme, seppur parzialmente, ma a vincere il Pallone d'Oro con Champions inclusa. Van Basten però non gioca oramai da due anni a causa dei problemi alla caviglia ed è evidente come possa essere una sorta di canto del cigno. Così sarà.

“La notizia che devo darvi è corta. Semplicemente ho deciso di smettere di fare il calciatore. Grazie a tutti quanti”. Niente fronzoli, semplicemente una frase per salutare tutti. La conferenza era andata in scena nella sede del Milan, allora in via Turati, antesignana dell'attuale sita in zona Portello. Salutava il pallone a due anni dall'ultima partita, quella contro l'Olympique Marsiglia, nella finale di Coppa dei Campioni del 1993, decisa da un colpo di testa di Basile Boli, prima degli scandali che investiranno Bernard Tapie.

Van Basten non era al meglio e lo sapeva. Il giorno dopo quella conferenza stampa si presenta a San Siro, nel classico Trofeo Berlusconi, per un ultimo giro di campo con una giacca di renna scamosciata. È uno dei fotogrammi della sua esperienza milanista, forse il più famoso in borghese. Per gli altri, meglio il rossonero.