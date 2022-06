17 giugno 2001: l'ultima in rossonero di Oliver Bierhoff

MilanNews.it

Il 17 giugno 2001 il Milan di Cesare Maldini affrontò la Reggina all'ultima giornata di campionato: una partita che servì soltanto a decidere quinto e sesto posto in campionato. I rossoneri, passati in vantaggio con Kaladze, persero 2-1 a causa delle reti di Morabito e Da Costa: una sconfitta che permise all'Inter, superata 6-0 poco più di un mese prima, di chiudere davanti ai rossoneri di due lunghezze. Quella gara fu l'ultima al Milan per diversi giocatori tra i quali Oliver Bierhoff. Il tedesco, all'epoca trentatreenne, si trasferì al Monaco dopo tre stagioni e 44 reti in maglia rossonera.