17 giugno 2001: l'ultima in rossonero per Oliver Bierhoff

17 giugno 2001, stadio Granillo di Reggio Calabria: si gioca Reggina-Milan per l'ultima giornata di Serie A. I rossoneri vanno in vantaggio con Kaladze ma subiscono la rimonta nell'ultimo quarto d'ora con i gol di Morabito e Da Costa. Poco prima del gol del 2-1 dei padroni di casa, al minuto 81, fa il suo ingresso in campo Oliver Bierhoff: per lui sarà l'ultima partita ufficiale con la maglia del Milan.

I numeri di Bierhoff in rossonero: 3 stagioni, dal 1998 al 2001, 44 gol in 119 presenze.