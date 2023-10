2 ottobre... 1983: il primo gol con la maglia del Milan per Alberico Evani

2 ottobre 1983: il Milan affronta il Catania a San Siro per la quarta giornata di campionato. I rossoneri vincono 2-1 grazie a una doppietta di Alberico Evani: per il centrocampista si tratta dei primi gol ufficiali con la maglia del Milan. Evani ne realizzerà 19 in 13 stagioni con il Milan, dal 1980 al 1993.