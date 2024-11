23 novembre 2010: Ronaldinho segna il suo ultimo gol europeo in Auxerre-Milan

Il 23 novembre del 2010, all'Abbé Deschamps di Auxerre, il Milan scende in campo per la quinta giornata del girone di Champions League. In panchina c'è Massimiliano Allegri, la stagione porterà allo Scudetto con Ibrahimovic e Thiago Silva, ma per i primi sei mesi c'è anche un altro campione che poi saluterà per tornare in Brasile.

Due stagioni e mezzo. La parentesi di Ronaldinho con il Milan, nella nostra Serie A, è durata forse troppo poco. Probabilmente perché a ventotto anni aveva già dato molto se non moltissimo, se non praticamente tutto. Fra Paris Saint Germain e Barcellona era stato quasi come una Supernova, talmente bello e accecante che era difficile potesse fare la stessa cosa in rossonero. Qualche grande giocata l'ha sciorinata, fra doppi passi, stop felpati, no look e gol belli se non bellissimi.

L'ultimo gol arriva proprio contro l'Auxerre, risultato finale 0-2. Ronaldinho era l'ombra del campione che fu, ma riuscì a ritagliarsi l'ultima soddisfazione proprio in terra francese. Non una partita straordinaria, perché è chiaro che la concorrenza davanti sia esagerata: Ibra e Robinho come nuovi acquisti, poi c'è Alexandre Pato, più Seedorf e Kevin Prince Boateng. Con l'addio di Ronaldinho arriverà anche un altro giocatore talentuoso: Antonio Cassano.