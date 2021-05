24 maggio 1992 - L'ultima partita di Carlo Ancelotti da giocatore

Il 24 maggio 1992, a trentadue anni, Carlo Ancelotti giocò la sua ultima partita da calciatore a Foggia. Il futuro tecnico di Reggiolo partì titolare e venne sostituito all'intervallo da Franco Capello. La gara si concluse 8-2 per il Milan contro l'undici allenato da Zeman: i rossoneri, lo ricordiamo, erano già campioni d'Italia e lottavano soltanto per mantenere inviolata l'imbattibilità stagionale. In rossonero Ancelotti giocò dal 1987, collezionando 160 gare e segnando 11 gol. Particolarmente corposo il palmares: due scudetti, una Supercoppa Italiana, due Coppe dei Campioni, due Supercoppe Europee e due Intercontinentali.