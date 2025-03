24 marzo 2012: l'ultima presenza in rossonero di Thiago Silva

Il 24 marzo 2012, in occasione di un Milan-Roma valido per la 29^ giornata di Serie A, Thiago Silva ha giocato la sua ultima partita con la maglia rossonera: il brasiliano partì titolare, ma all'11' fu costretto ad uscire per un problema muscolare. Il match si concluse poi 2-1 per il Diavolo grazie ad una doppietta di Ibrahimovic.

Questo il tabellino del match:

MILAN-ROMA 2-1

Reti: 44' Osvaldo, 53' rig. e 83' Ibrahimovic



MILAN: Abbiati, Bonera, Mexes, Thiago Silva (11' Zambrotta), Mesbah, Nocerino, Ambrosini, Muntari, Emanuelson (55' Boateng), Ibrahimovic, El Shaarawy (86' Aquilani) - All.: Allegri

ROMA: Stekelenburg, Rosi, Kjaer, Heinze,Taddei, Gago (80' Lamela), De Rossi, Marquinho, Totti (57' Pjanic), Borini (57' Bojan Krkic), Osvaldo - All.: Luis Enrique

Arbitro: Mazzoleni