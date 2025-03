25 marzo 2006, Sheva segna il suo ultimo gol in Serie A con il Milan

Il 25 marzo 2006, in occasione di un Milan-Fiorentina di campionato, Andriy Shevchenko ha segnato la sua ultima rete in Serie A con la maglia rossonera. L'attaccante ucraino aprì le marcature milanista, poi arrivarono le reti di Kakà e Gattuso per il 3-1 finale per il Diavolo (per i viola in gol Toni).

Questo il tabellino della partita:

MILAN-FIORENTINA 3-1

Reti: 13' Toni, 20' Shevchenko, 48' Kakà, 60' Gattuso



MILAN: Dida, Costacurta (75' P. Maldini), Nesta, Kaladze, Serginho, Gattuso, Pirlo, Seedorf I, Kakà, Shevchenko (82' Rui Costa), Inzaghi - All.: Ancelotti

FIORENTINA: Lobont, Pancaro, Ujfalusi, Kroldrup, Pasqual, Jorgensen, Brocchi, Montolivo, Fiore, Jimenez (64' Bojinov), Toni (78' Pazzini) - All.: Prandelli

Arbitro: Paparesta