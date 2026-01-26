26 gennaio 2012: l'ultimo gol di Seedorf con la maglia rossonera

di Enrico Ferrazzi

Il 26 gennaio 2012, in occasione di un Milan-Lazio valido per i quarti di Coppa Italia, Clarence Seedorf ha segnato la sua ultima rete in maglia rossonera: al 18' del primo tempo, su assist di El Sharawy, l'ex centrocampista olandese battè Marchetti con un destro potente sotto la traversa. Il match si conclude 3-1 per il Diavolo (di Robinho e Ibrahimovic le altre reti milaniste). 

Questo il tabellino della partita riportato da magliarossonera.it: 

MILAN-LAZIO 3-1

Reti: 5' Cissè, 15' Robinho, 18' Seedorf I, 84' Ibrahimovic

MILAN: Amelia, Abate, Mexes, Bonera, Mesbah, Merkel (69' Ibrahimovic), Van Bommel, Nocerino, Seedorf (74' Emanuelson), Robinho (89' Calvano), El Shaarawy - All.: Allegri

LAZIO: Marchetti, Diakite (46' Ledesma), Stankevicius, Dias, Konko, Gonzalez, Matuzalem (77' Del Nero), Lulic, Hernanes, Rocchi (63' Klose), Cissè - All.: Reja

Arbitro: Gervasoni