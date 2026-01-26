26 gennaio 2012: l'ultimo gol di Seedorf con la maglia rossonera
Il 26 gennaio 2012, in occasione di un Milan-Lazio valido per i quarti di Coppa Italia, Clarence Seedorf ha segnato la sua ultima rete in maglia rossonera: al 18' del primo tempo, su assist di El Sharawy, l'ex centrocampista olandese battè Marchetti con un destro potente sotto la traversa. Il match si conclude 3-1 per il Diavolo (di Robinho e Ibrahimovic le altre reti milaniste).
Questo il tabellino della partita riportato da magliarossonera.it:
MILAN-LAZIO 3-1
Reti: 5' Cissè, 15' Robinho, 18' Seedorf I, 84' Ibrahimovic
MILAN: Amelia, Abate, Mexes, Bonera, Mesbah, Merkel (69' Ibrahimovic), Van Bommel, Nocerino, Seedorf (74' Emanuelson), Robinho (89' Calvano), El Shaarawy - All.: Allegri
LAZIO: Marchetti, Diakite (46' Ledesma), Stankevicius, Dias, Konko, Gonzalez, Matuzalem (77' Del Nero), Lulic, Hernanes, Rocchi (63' Klose), Cissè - All.: Reja
Arbitro: Gervasoni
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan