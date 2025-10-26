26 ottobre 1986: Donadoni segna il suo primo gol con la maglia del Milan
MilanNews.it
26 ottobre 1986: il Milan ospita il Brescia, è la settima giornata di Serie A. I rossoneri vincono 2-0, grazie ai gol di Virdis e Roberto Donadoni, alla prima gioia con la maglia del club rossonero. Ecco i suoi numeri in rossonero: 12 stagioni, 390 presenze, 23 gol.
Questo il tabellino del match riportato da magliarossonera.it:
MILAN-BRESCIA 2-0
Reti: 14' Donadoni, 40' Virdis
MILAN: G. Galli, Tassotti, F. Galli, Baresi, Di Bartolomei, P. Maldini, Donadoni (61' Hateley), Wilkins, Galderisi, Manzo, Virdis - All.: Liedholm
BRESCIA: Aliboni, Giorgi, Branco, Argentesi, Chiodini, Gentilini, Sacchetti (74' Occhipinti), Bonometti (70' Iorio), Turchetta, Beccalossi, Ceramicola - All.: Giorgi
Arbitro: Boschi
Pubblicità
Gli ex
Le più lette
2 Raimondi: "Gimenez ha due mesi per riscattarsi. Non a caso, il Milan guarda già altrove: c'è Vlahovic, Lewandowski, la voce Son"
13/10 Esultiamo per aver battuto l’Estonia! Povero calcio italiano, condannato ai ricordi e alla marginalità
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Ielpo: “Maignan fortissimo ma per me andrà via. Modric fa cose clamorose"
Luca SerafiniPrimato fastidioso: per chi e perché? Rigori, regole, opinioni, commenti: sono tutti tifosi... Gimenez e gli altri titolari, Gimenez e gli altri simulatori. Ossessione Sinner
Franco OrdinePerché Rocchi ha cambiato idea sul rigore? Contraerea al lavoro: Milan serve l’elmetto. Cancellate Perth e puntate su Bari
MN - Lesione di basso grado al bicipite femorale destro per Pulisic. Recupero stimato in 3 settimane
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com