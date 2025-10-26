26 ottobre 1986: Donadoni segna il suo primo gol con la maglia del Milan

di Enrico Ferrazzi

26 ottobre 1986: il Milan ospita il Brescia, è la settima giornata di Serie A. I rossoneri vincono 2-0, grazie ai gol di Virdis e Roberto Donadoni, alla prima gioia con la maglia del club rossonero. Ecco i suoi numeri in rossonero: 12 stagioni, 390 presenze, 23 gol.

Questo il tabellino del match riportato da magliarossonera.it:

MILAN-BRESCIA 2-0 

Reti: 14' Donadoni, 40' Virdis

MILAN: G. Galli, Tassotti, F. Galli, Baresi, Di Bartolomei, P. Maldini, Donadoni (61' Hateley), Wilkins, Galderisi, Manzo, Virdis - All.: Liedholm

BRESCIA: Aliboni, Giorgi, Branco, Argentesi, Chiodini, Gentilini, Sacchetti (74' Occhipinti), Bonometti (70' Iorio), Turchetta, Beccalossi, Ceramicola - All.: Giorgi

Arbitro: Boschi