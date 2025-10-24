Serginho: "Il 3-0 contro lo United è stata una delle migliori prestazioni in assoluto di quel Milan"

vedi letture

Serginho, ex giocatore rossonero, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport in vista di Milan-Pisa di questa sera e sul ritorno a San Siro di Alberto Gilardino, attuale tecnico dei toscani e suo ex compagno nel Diavolo, ha dichiarato: "Se sarà emozionato a tornare a San Siro? Conoscendolo, un po’ sì. E’ vero che non è la prima volta e che da calciatore ha affrontato il Milan con diverse squadre, ma tornare al Meazza, e sentire i cori della Curva Sud, è sempre un’emozione per chi come lui ha scritto pagine importanti della storia rossonera. Il suo gol al Manchester United nella semifinale di Champions? Dopo il 2-2 dell’andata a Manchester, quella era una partita delicata. Giocammo in modo perfetto e lui chiuse il conto con la terza rete che ci fece qualificare per la finale poi vinta ad Atene. Il 3-0 contro lo United è stata una delle migliori prestazioni in assoluto di quel Milan.

L'arrivo al Milan di Gilardino nel 2005? Era reduce da una grande stagione al Parma, ma al Milan la concorrenza era tanta perché là davanti c’erano Shevchenko, Crespo e Inzaghi. Lui comunque si è dimostrato un grande attaccante e una persona molto positiva per la squadra. In campo faceva sempre i movimenti giusti per liberare i compagni o per farsi trovare smarcato; nello spogliatoio era sempre positivo anche se era uno tranquillo, che stava al suo posto. Qual era la dote migliore di Gila da calciatore? Aveva il gol nel sangue, sapeva giocare a pallone e vedeva sempre la porta. Gilardino allenatore? Entrambi abbiamo avuto un grande maestro come Ancelotti, un vero fuoriclasse. Con Alberto abbiamo fatto il corso di Coverciano insieme ed era sempre attento, deciso ad apprendere ogni particolare. E’ sempre stato uno che parlava poco e immaginavo che da tecnico potesse essere in difficoltà quando c’era da alzare la voce. Visti i risultati positivi che ha avuto finora nella sua, deve aver imparato a farlo (sorride, ndr). Gli auguro il meglio per la sua carriera. Diciamo… dopo stasera”.