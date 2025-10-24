Il primo gol di Florenzi in Kings League è uno spettacolo

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, l'ex giocatore del Milan Alessandro Florenzi ha deciso di accettare la proposta del noto streamer Moonryde e cimentarsi nella Kings League con la maglia dei Big Bro, nata proprio quest'anno. Dopo una prima apparizione sotto tono, tra regole da imparare e misure da prendere, Spizzi ha deciso la partita di ieri sera contro i Circus con una rete spettacolare.

Stop, sombrero su un avversario e pallonetto a superare il portiere avversario per una giocata da campione assoluto che ha permesso alla sua squadra di vincere praticamente sul gong, facendo impazzire i suoi nuovi tifosi e compagni.