Dzeko contro Pioli, Graziani: "Sono parole che devono restare nello spogliatoio"

vedi letture

Dopo la partita (e prima vittoria stagionale) della Fiorentina di Pioli in Conference League, è nato un botta e risposta particolare tra Edin Dzeko e l'ex tecnico milanista, oggi alla viola appunto. L'esperto attaccante bosniaco parlava di una Fiorentina più concreta con due attaccanti. La risposta di Pioli, secca e amara recita: "Se vuole parlare di tattiche, che venga nel mio ufficio".

In merito a questo, Ciccio Graziani ha commentato così a RTV 38:

"Quelle sono cose che devono restare nello spogliatoio - il pensiero di Graziani. Si parla in privato, negli spogliatoi, e si discute di tutte le questioni che vanno o in questo caso di quelle che non vanno bene. Pioli ha detto a Dzeko che deve andare a parlare nel suo ufficio? Eh ha ragione lui..".

