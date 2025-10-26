Dzeko contro Pioli, Graziani: "Sono parole che devono restare nello spogliatoio"
Dopo la partita (e prima vittoria stagionale) della Fiorentina di Pioli in Conference League, è nato un botta e risposta particolare tra Edin Dzeko e l'ex tecnico milanista, oggi alla viola appunto. L'esperto attaccante bosniaco parlava di una Fiorentina più concreta con due attaccanti. La risposta di Pioli, secca e amara recita: "Se vuole parlare di tattiche, che venga nel mio ufficio".
In merito a questo, Ciccio Graziani ha commentato così a RTV 38:
"Quelle sono cose che devono restare nello spogliatoio - il pensiero di Graziani. Si parla in privato, negli spogliatoi, e si discute di tutte le questioni che vanno o in questo caso di quelle che non vanno bene. Pioli ha detto a Dzeko che deve andare a parlare nel suo ufficio? Eh ha ragione lui..".
IL CALENDARIO DEL MILAN FINO AL 22° TURNO
7a giornata
Domenica 19/10/2025 Milan-Fiorentina 2-1
8a giornata
Venerdì 24/10/2025 Milan-Pisa 2-2
9a giornata
Martedì 28/10/2025 Atalanta-Milan ore 20.45 DAZN
10a giornata
Domenica 2/11/2025 Milan-Roma ore 20.45 DAZN
11a giornata
Sabato 8/11/2025 Parma-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now
12a giornata
Domenica 23/11/2025 Inter-Milan ore 20.45 DAZN
13a giornata
Sabato 29/11/2025 Milan-Lazio ore 20:45 DAZN/Sky/Now
14a giornata
Lunedì 08/12/2025 Torino-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now
15a giornata
Domenica 14/12/2025 Milan-Sassuolo ore 12.30 DAZN
16a giornata
Giovedì 15/01/2026 Como-Milan ore 20.45 (da definire) DAZN
17a giornata
Domenica 28/12/2025 Milan-Verona ore 12.30 DAZN
18a giornata
Venerdì 02/01/2026 Cagliari-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now
19a giornata
Giovedì 08/01/2026 Milan-Genoa ore 20:45 DAZN
20a giornata
Domenica 11/01/2026 Fiorentina-Milan ore 15 DAZN
21a giornata
Domenica 18/01/2026 Milan-Lecce ore 20.45 DAZN
22a giornata
Domenica 25/01/2026 Roma-Milan ore 20.45 DAZN
