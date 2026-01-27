27 gennaio 1949: esordio e primo gol in rossonero di Gunnar Nordahl
Il 27 gennaio 1949, in occasione di un Milan-Pro Patria valido per la 18^ giornata di Serie A, Gunnar Nordahl ha fatto il suo esordio assoluto in maglia rossonera e ha segnato anche la sua prima rete milanista. La sfida terminò 3-2 per il Diavolo e l'ex attaccante svedese siglò il gol del momentaneo 2-1 per il Milan.
Ecco il tabellino del match riportato da magliarossonera.it:
MILAN-PRO PATRIA 3-2
Reti: 13' Turconi II, 47' Carapellese, 50' Nordahl III, 62' Borra, 66' Carapellese
MILAN: Milanese, Gratton, De Gregori, Sloan, Tognon, Bonomi, Burini, Annovazzi, Nordahl, Gudmundsson, Carapellese - All.: Bigogno - DT: Busini
PRO PATRIA: Visco, Azimonti, Patti, Pastori, Fossati, Pozzi, Toros, Bertoloni, Borra, Turconi, Candiani - All.: Szalay
Arbitro: Canavesio
