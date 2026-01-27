27 gennaio 1949: esordio e primo gol in rossonero di Gunnar Nordahl

27 gennaio 1949: esordio e primo gol in rossonero di Gunnar NordahlMilanNews.it
Oggi alle 20:10Gli ex
di Enrico Ferrazzi

Il 27 gennaio 1949, in occasione di un Milan-Pro Patria valido per la 18^ giornata di Serie A, Gunnar Nordahl ha fatto il suo esordio assoluto in maglia rossonera e ha segnato anche la sua prima rete milanista. La sfida terminò 3-2 per il Diavolo e l'ex attaccante svedese siglò il gol del momentaneo 2-1 per il Milan. 

Ecco il tabellino del match riportato da magliarossonera.it:

MILAN-PRO PATRIA 3-2 

Reti: 13' Turconi II, 47' Carapellese, 50' Nordahl III, 62' Borra, 66' Carapellese

MILAN: Milanese, Gratton, De Gregori, Sloan, Tognon, Bonomi, Burini, Annovazzi, Nordahl, Gudmundsson, Carapellese - All.: Bigogno - DT: Busini

PRO PATRIA: Visco, Azimonti, Patti, Pastori, Fossati, Pozzi, Toros, Bertoloni, Borra, Turconi, Candiani - All.: Szalay

Arbitro: Canavesio