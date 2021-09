27 settembre 2001: Rui Costa segna la sua prima rete con la maglia del Milan contro il Bate Borisov

Il 27 settembre 2001, il Milan ha giocato contro il Bate Borisov a San Siro in un match valido per il ritorno del primo turno di Coppa Uefa: in questa partita, terminata 4-0 per il Diavolo, Manuel Rui Costa segnò la sua prima rete con la maglia rossonera. Gli altri gol furono siglati da Javi Moreno, Sarr e Pippo Inzaghi.